迎回+0危機未解！醫預測：連14天清零後再出現社區感染「就是delta」

▲昨（25）本土「零確診」。（圖／指揮中心提供）

文／沈政男醫師

【防疫成功三大法寶：清零、清零、清零】

在過去三個多月，有多少官員民代、專家學者、網紅網綠、網友網敵，都說台灣不可能清零？都說要與病毒共存？都說最重要是疫苗覆蓋率，少數新增案例就不要在意？

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事實證明，你們錯了。

台灣過去三個多月的防疫成功經驗，最重要的一個智慧結晶就是：一定要把清零當成防疫工作最高指導原則，而且，絕對不能放棄！

有沒有看到紐西蘭的社區防線已經被delta變種攻破了？8月7日，一名來自澳洲的58歲男子，把病毒帶了進來，兩個多禮拜後已經累計新增超過200例了。

注意喔，紐西蘭的檢疫、檢測都是相當嚴格，但，delta就是溜了進來。他們至今找不出哪個環節出了問題，明明那名58歲男子，從頭到尾都接受檢疫與檢測，發病後也趕緊送到醫院，但病毒就是進到了社區。

兩個多禮拜就傳了200多例，R值是多少？幾乎是不設防的狀態！你看，他們匡列接觸者15,000人，也爆發了教堂群聚感染，可見幾個月的零確診已經造成防疫鬆懈，好多人早已不戴口罩。

澳洲總理勸紐西蘭放棄清零，說，你們不可能做到啦！但紐西蘭至今不想丟出毛巾，仍準備跟病毒肉搏戰，採取殲滅與清除策略。

紐西蘭是對的！清零當然可能，只要趕緊把口罩戴回去，加上封城，新增案例就會下降。

反觀新加坡，從七月中旬爆發KTV與魚市場群聚感染以後，病毒再度傳進了移工宿舍，本來新增曲線已經下降，這兩天又陡升起來，就因移工確診一百多人。

注意喔，這些確診移工都有打過兩劑mRNA疫苗！新加坡疫苗覆蓋率這幾周大幅攀升，已經快要達到兩劑八成的可怕覆蓋率，但，疫情仍是持續發燒。

然而，新加坡已經打算放棄清零，打算與病毒共存，因為他們想要開放商業旅遊，讓經濟復甦了。

這是錯誤的！這兩天新增上揚就是明證，因為，有沒有看到美國CDC今天公布了mRNA疫苗對delta的保護力是66%？也就是三分之一人口即使打了兩劑疫苗，照樣可能被感染。

你說，嘿，反正是輕症！歹勢，大量輕症，醫療體系照樣會崩潰，而且，案例一多，重症也會增加，屆時你一定受不了。

▲民眾期盼9月7日後防疫警戒程度可以再次降級或鬆綁。（圖／記者黃克翔攝）

至於同樣是世界商業輻輳城市的香港，防疫策略完全不一樣，他們最近加嚴了入境檢疫，延長到了二十一天，理由是不願讓市民的健康受到威脅。當然，這跟香港的疫苗覆蓋較低也有關係，但，人們對疫情的容忍程度也有相當關係。

中國大陸今天本土新增4例，幾個禮拜以來的這波疫情已經漸漸控制。他們的檢疫與檢測也相當嚴格，但，病毒就是漏了出來，溜進社區。有人勸說，中國大陸應該考慮與病毒共存，但人家不為所動。

delta變種，滑溜溜又黏踢踢，相當難纏，即使你做了完整防護，只要有一點疏漏，還是可能給了它們可乘之機。因此，當入境旅客越來越多，一個可能的劇本是少量病毒漏了進來，而這時，社區防疫強度就非常重要。

口罩絕對不能脫，餐廳內用一定要保持安全距離，這兩點是最重要的非藥物防疫措施，至於二級警戒要不要解除，說真的，一想到一群人聚在一起喝酒唱歌，就讓人加蘆筍。

二級警戒要不要解除，跟防疫策略有很大關係。如果把清零當成目標，那麼，在連續零確診十四天以前，切莫解除。指揮中心前幾天暗示，有可能二級警戒到年底，說實在的，如果考慮到delta的可怕傳染力，這樣的預防措施，也不是全無道理。

不管如何，如果在連續十四天全台清零以後，再度出現社區感染，那麼就一定是delta傳了進來，這時，大家在三個多月來操練出來的那一套快速疫調＋確實匡列隔離，就要趕緊使出來，不要放過任何案例。

台灣今天能夠加零，最重要因素之一就是台灣人珍愛身體與健康，遠遠超過了其他國家。未來，如果因為放棄清零，不管是放鬆了邊境管制，縮短了十四天檢疫，或者採取什麼疫苗護照，甚至在傳出社區群聚以後，未能積極進行疫調與匡列隔離，而導致了疫情失控，每日新增又飆高，其引發的民意反彈與政治效應，恐怕沒有紐西蘭與新加坡那麼簡單。

台灣能夠守下alpha變種的最重要法寶就是始終沒有放棄清零，未來面對來勢洶洶的delta變種，注意了，無論如何，都不要放棄清零、清零、清零。

堅持清零，未必能清零，但你放棄清零，即使疫苗覆蓋率百分百，疫情狀況仍然遠非台灣人所能容忍。

台灣不是歐美，放棄清零的代價，不是你能夠承受。即使必須面對delta，台灣依舊可能清零，大家要有信心。

※本文經沈政男醫師授權，未經同意請勿隨意轉載拷貝。