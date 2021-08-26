中國「乒乓外交」50年　福原愛上場喊：為日中友好貢獻力量





▲在紀念乒乓外交50週年活動中，福原愛（左）與中國駐名古屋總領事劉曉軍（中）等，參觀紀念館。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中國駐名古屋總領館和當地乒乓協會組織，於25日在日本愛知縣名古屋市，舉行紀念「乒乓外交」50周年活動，日星福原愛除了出席開球儀式，還下場切磋球技、參觀紀念館等，在經歷東京奧運的多事之秋後，她喊話要繼續為日中友好貢獻力量。

據新華社報導，該「乒乓外交」50週年友誼比賽，於25日上午10時開始，決賽於14許舉行，邀請中國駐名古屋總領事劉曉軍、愛知縣知事大村秀章、愛知縣日中友好協會兼愛知縣乒乓球協會會長後藤泰之和福原愛為決賽舉行開球儀式。

▲福原愛下場打球。（圖／取自新華社）

過程中，福原愛還在現場與中方總領事劉曉軍切磋球技，後者表示，中日雙方應傳承和平友好、相互尊重、求同存異的「乒乓外交」精神，傳遞中日民間友好的積極信息，助力新時代中日關係健康穩定發展。

福原愛則說，要為日中友好貢獻力量。對於參觀愛知工業大學名電中學的淳和紀念館，福原愛表示自己在此之前，還沒有看過「乒乓外交」的相關實物。

按中方說法，「乒乓外交」起源於1971年3月28日，第31屆世界乒乓球錦標賽在名古屋開幕，比賽期間，美國運動員意外登上中國運動員的巴士，進行友好互動；隔年，美國總統尼克森、日本首相田中角榮相繼訪華，被認為是一段推動中美、中日邦交正常化的歷史。

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