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打高端後被甩！女大生爆淚哭訴「八年感情抵不過疫苗」：很荒謬

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲國產高端疫苗近日開放施打。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國產高端疫苗日前正式開打，全台各地施打站出現不少年輕人獻出手臂接種的身影。不過，就有一名女大生發文淚訴，自己近日施打完高端後，竟然被交往多年的男友甩了，爆哭直呼「八年感情敗給疫苗！」貼文曝光後，立刻引起許多網友同情表示，「連尊重他人選擇都不會的男人還是放生吧」。

有一名女大生25日在Dcard以「八年的感情抵不過高端」為題淚訴，自己近日接種完國產高端疫苗後，竟然被交往多年的男友分手了，她爆淚直呼「八年的感情抵不過高端。」

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女大生表示，「聽起來很荒謬，對，就是這麼荒謬，我被甩了，就因為我打了高端，和男友在一起八年了，從學生時期到出社會，以為會一直這樣好好的走下去，沒想到最後敗給疫苗。」

▲▼女大生淚訴打完高端後被分手，引起網友熱議。（圖／翻攝DCARD）

▲女大生淚訴打完高端後被分手，直呼「八年感情敗給疫苗！」（圖／翻攝DCARD）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛看傻痛批原PO男友，「選高端的理由是啥？若他不能接受理由，註定觀念不一樣，走下去也是白搭」、「連尊重他人選擇都不會的男人還是放生吧」、「現在不管是哪支疫苗有保護力比較重要，這理由也太瞎」、「不能尊重個人自由選擇的權力，那說實在的就算沒打高端，以後還是會遇到問題的」。

不過也有部分網友開玩笑嘲諷表示，「這真是最爛又最好的藉口」、「被分手好像剛好而已」、「分了剛好，我是說你男友做得非常正確」、「女友打高端...你男友怕出去會被笑死」、「你這麼相信蔡英文，如果我是你男友也是考慮把你甩了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝DCARD）

▲▼女大生淚訴打完高端後被分手，引起網友熱議。（圖／翻攝DCARD）

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