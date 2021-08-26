打高端後被甩！女大生爆淚哭訴「八年感情抵不過疫苗」：很荒謬

▲國產高端疫苗近日開放施打。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國產高端疫苗日前正式開打，全台各地施打站出現不少年輕人獻出手臂接種的身影。不過，就有一名女大生發文淚訴，自己近日施打完高端後，竟然被交往多年的男友甩了，爆哭直呼「八年感情敗給疫苗！」貼文曝光後，立刻引起許多網友同情表示，「連尊重他人選擇都不會的男人還是放生吧」。

有一名女大生25日在Dcard以「八年的感情抵不過高端」為題淚訴，自己近日接種完國產高端疫苗後，竟然被交往多年的男友分手了，她爆淚直呼「八年的感情抵不過高端。」

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女大生表示，「聽起來很荒謬，對，就是這麼荒謬，我被甩了，就因為我打了高端，和男友在一起八年了，從學生時期到出社會，以為會一直這樣好好的走下去，沒想到最後敗給疫苗。」

▲女大生淚訴打完高端後被分手，直呼「八年感情敗給疫苗！」（圖／翻攝DCARD）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛看傻痛批原PO男友，「選高端的理由是啥？若他不能接受理由，註定觀念不一樣，走下去也是白搭」、「連尊重他人選擇都不會的男人還是放生吧」、「現在不管是哪支疫苗有保護力比較重要，這理由也太瞎」、「不能尊重個人自由選擇的權力，那說實在的就算沒打高端，以後還是會遇到問題的」。

不過也有部分網友開玩笑嘲諷表示，「這真是最爛又最好的藉口」、「被分手好像剛好而已」、「分了剛好，我是說你男友做得非常正確」、「女友打高端...你男友怕出去會被笑死」、「你這麼相信蔡英文，如果我是你男友也是考慮把你甩了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝DCARD）