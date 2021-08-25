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賀錦麗出訪越南硬起來：有必要施壓北京　迫使遵守《海洋法公約》

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問越南，會晤總理范明政 (Phạm Minh Chính)。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問越南，會晤總理范明政 (Phạm Minh Chính)。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國副總統賀錦麗東南亞行的第二站前往越南河內，會見越南國家主席阮春福、副主席武氏映春、總理范明政等政要，會晤過程主要聚焦在南海議題，賀錦麗在對話中甚至對中國強硬發言表示，有必要施壓北京，迫使遵守《聯合國海洋法公約》。

根據《路透社》報導，一位白宮官員透露，越南政要與賀錦麗會談時，提出了希望美軍軍艦更多元形式訪問的要求，賀錦麗則對越南方面提出供應疫苗，以及協助面對氣候變遷的多項計畫。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問越南，會晤總理范明政 (Phạm Minh Chính)。（圖／路透）

▲越南方面提出了加強海上安全合作的想法，賀錦麗也表達支持。（圖／路透）

白宮官員也提到，賀錦麗也表示支持與越南增加海上安全合作，包括美國軍艦甚至是航母訪問越南等等。

賀錦麗在談話時還提到，「我們需要想辦法向北京施加壓力，加大壓力……迫使北京遵守《聯合國海洋法公約》，並挑戰其霸凌和過份的海洋主張」。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問越南，會晤總理范明政 (Phạm Minh Chính)。（圖／路透）

▲賀錦麗在越南超硬發言表示，要迫使北京遵守《聯合國海洋法公約》。（圖／路透）

賀錦麗在日前訪問新加坡時，才指責過北京以脅迫和恐嚇的言論，支持自己在南海部分地區的非法主張。

中國在南海的人工島嶼上建立了軍事前哨，這裡是重要的戰略航道，也擁有天然氣和豐富的漁業資源，中國、越南、汶萊、馬來西亞、菲律賓和台灣主張擁有部分水域主權。

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