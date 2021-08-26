西門捷運攝狼狩獵　2女高校生裙底遭10連拍！手機曝：更多蜜大腿

記者邱中岳／台北報導

北市2名女高中生相約要去看電影，但準備離開西門捷運站時，卻遭人從後方偷拍裙底風光，1名路人見狀隨即逮住涉嫌偷拍的男子，並即刻報警處理，警方也在嫌犯手機發現10多張女學生的裙底風光照，嫌犯才坦承因好奇才偷拍2名女高中生。

警方調查，36歲的黃姓男子，在25日晚上7時許，搭捷運行經西門站時，發現1名29歲的林姓男子，竟伺機尾隨2名17歲的女高中生，並且舉止相當古怪，定神一看才發現，林姓男子竟然在偷拍2名女學生的裙底風光。

▲林姓男子涉嫌偷拍2名女高中生裙底風光，黃姓路人逮人報警，林姓偷拍狼遭警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子見狀隨即上前阻止，並且立刻報警處理，警方獲報後趕往現場，並將林姓偷拍狼帶回派出所，並在林的手機裡面發現10多張2名女高中生的裙底風光，訊後依照妨害秘密罪嫌將林男移送法辦。

據了解，2名女高中生是要去看電影，沒想到在出捷運站時，竟然遭林姓偷拍狼盯上，並且利用樓梯的高低差，伺機偷拍2人裙底風光，所幸路過的黃姓男子見義勇為，即刻發現後通知警方前往處理。

▲林姓男子被扭送警局，警方在手機裡發現其他「蜜大腿」，不排除有其他女子受害。（圖／記者邱中岳翻攝）

而被逮的林姓偷拍狼，據悉住在新北市，因無業四處閒晃，沒想到竟持手機偷拍女學生，落網後也坦承犯行，並表示因好奇心才會偷拍，警方也發現其他「蜜大腿」的照片，初步懷疑林男已經不只一次犯案。

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