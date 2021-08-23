　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

▲▼ 暗網販賣132名女大生上廁所偷拍影片 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲網友舉報 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友21日舉報，有人公開出售女大生上廁所的偷拍影片，偷拍地點位於重慶的四川外國語大學校園內。22日下午，在網上搜索發現，目前網上還有多人正在兜售該影片，他們普遍以「精品廁所拍攝資源」作為關鍵詞，售價也從5元（人民幣，下同）到20元不等。

據《極目新聞》報導，近日，有網友舉報稱，「多所高校女廁偷拍視頻，在外網推特上散播盈利……」、「有人在推上發現有人偷拍川外女廁所，把偷拍照片當做資源販賣，還不止一個帳號」。

該網友的據報內容還包括多張截圖，其中一張顯示，一推特帳號稱「小出幾部川外美女的廁拍⋯⋯」。該推特帳號還稱，影片內容共33G，售賣價格為30元。該帳戶回覆其他網友對話中更透露，是用改裝過的手電筒拍的。

▲▼ 暗網販賣132名女大生上廁所偷拍影片 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲暗網販賣132名女大生上廁所偷拍影片 。（圖／翻攝自極目新聞）

22日下午，網上搜索發現，目前網上還有多人正在兜售該影片，他們普遍以「精品廁所拍攝資源」作為關鍵詞，售價也從5元到20元不等。梳理發現，早在8月13日便有帳戶售賣影片。

記者進入一帳戶主頁，發現如想觀看影片，則需下載一個軟體進入內部群組才可觀看。記者下載該軟體並進入群組，發現該影片下方留有簡介。簡介稱，該系列影片是第二期，一共偷拍了134名女生。此外，在群組還通知顯示，在該群組內發布的只是「冰山一角」，如果想要完整觀看，需要向群主付費後加入其組織。

除了四川外國語大學，還有網友提醒稱，「重慶工商大學的同學也要注意廁所偷拍情況。」22日，四川外國語大學保衛處工作人員回應，學校已經報警，一切以警方通報為準。

此外，重慶工商大學保衛處工作人員表示，幾年前，學校發現過偷拍者，但最近沒有學生向學校反映被偷拍，不知道網傳信息是否真實，對於網傳的信息，學校多個部門已經介入，正在進行調查。保衛處已經檢查了學校的廁所等地方，尚未發現偷拍設備。

▲▼ 暗網販賣132名女大生上廁所偷拍影片 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲影片根據顏值命名 。（圖／翻攝自極目新聞）

隨後，當地警方通報稱，警方於8月21日在四川省成都市將犯罪嫌疑人干男（16歲，四川省成都市人）抓獲。據干男供述，其多次到境外網站購買、下載色情淫穢照片和影片並重新組合後在網上再次販賣。

經初步調查核實，「其所販賣照片視頻中有5張衣著完整的女性照片是在我市一高校女廁外偷拍，其餘涉及女性隱私的照片、視頻均與該校無關。經對校內公廁進行全面排查，未發現偷拍設備。」

目前，干男巳被警方採取刑事強制措施，此案正進一步偵辦中。警方將聯合相關主管部門，嚴厲打擊偷窺黑色產業鏈。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年　求婚後分手：對不起他
高端疫苗今開打！　台北長庚：有一症狀應盡速就醫
快訊／桃園20多歲女打高端後倒地！　30多歲男癱軟嘔吐
每周一次！OL狂啪已婚男同事　「睡到堂姊夫」GG了
台中里長再揪823人「集資65萬」！　拚27億威力彩
陳幸妤台中豪宅賣不掉再加價！　5樓鄰居搶先成交
蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥狂歪樓：抽到海陸啦
快訊／美軍F-18大黃蜂飛越台北上空？　空軍司令部說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指戴著戒指」

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬　螞蟻集團：相關人員入股為謠言

廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

中介機構被監管調查！比亞迪半導體在內61家公司IPO遭拖累喊卡

河南再降暴雨「想起淹水惡夢」　眾人急移車「高架橋變成停車場」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指戴著戒指」

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬　螞蟻集團：相關人員入股為謠言

廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

中介機構被監管調查！比亞迪半導體在內61家公司IPO遭拖累喊卡

河南再降暴雨「想起淹水惡夢」　眾人急移車「高架橋變成停車場」

父過世「婆婆狂塞艾草交代12字」　人妻聽完氣炸

醉男大鬧生日宴！桃園「阿公店」偷營業被抓包　闆娘臉綠了

守護醫療第一線　新東陽捐贈松山機場配置冷氣的「移動式正壓篩檢站

台南綠營人士打高端疫苗　陳亭妃：對國產疫苗有信心！

三星Galaxy S21 FE有5色可選！　3D渲染圖曝光

農曆7月不要命？超狂駕駛「國道玩手遊」整路飄移　網怒：平民版特斯拉

百年男裝Zegna「創辦人之子」家中辭世　享耆壽97歲

陳其邁不認「偷質詢資料」　當事議員氣炸：10分鐘就被拿到

阿富汗傳奇之子領軍！狂殺100名塔利班戰士　峽谷激戰奪回3地

KIA Carnival累計接單破800張　讓TOYOTA、Honda同級挫咧等

浮潛1小時…她美背白衣凸起　「巨型水泡」破掉瞬間液體狂流

大陸熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

陸正妹穿日本和服PCR遭出征：換衣服才能做！

132名女大生如廁被偷拍！33G片暗網出售

駐軍口號「戰蚊蟲」　一掌打死50隻

廣州中山大學首創「核技術」消滅蚊子

河南再降暴雨　高架橋變「停車場」

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬 螞蟻集團：相關人員入股為謠言

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬另類致富掉「現金返利陷阱」

深圳性文化節　展商公然叫賣春藥、迷姦粉！

廣州全天禁鳴喇叭！網不滿：乾脆全拆掉

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」

中介機構被查！比亞迪半導體IPO遭拖累

深圳幼稚園地下通道　連接KTV會所

更多熱門

相關新聞

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

英國蘇格蘭一所監獄日前傳出偷拍事件，一名囚犯在女獄警未察覺的狀況下，用偷偷帶進監獄內的智慧型手機，錄下兩人激吻的畫面，但女警在影片曝光前就已離職，該名囚犯也早在上個月就已出獄。

狼男站務員女廁偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

狼男站務員女廁偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

鬼月上廁所「哀怨半臉」注視超毛

鬼月上廁所「哀怨半臉」注視超毛

奶喵搭車突洩洪　新爸尷尬濕一片

奶喵搭車突洩洪　新爸尷尬濕一片

痴漢級法官助理辭職了！紀錄會跟他一輩子

痴漢級法官助理辭職了！紀錄會跟他一輩子

關鍵字：

暗網上廁所偷拍四川外國語大學

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

女星哀悼安樂死貓…被嗆「有貓疫你負責嗎」

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面