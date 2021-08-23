132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

▲網友舉報 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友21日舉報，有人公開出售女大生上廁所的偷拍影片，偷拍地點位於重慶的四川外國語大學校園內。22日下午，在網上搜索發現，目前網上還有多人正在兜售該影片，他們普遍以「精品廁所拍攝資源」作為關鍵詞，售價也從5元（人民幣，下同）到20元不等。

據《極目新聞》報導，近日，有網友舉報稱，「多所高校女廁偷拍視頻，在外網推特上散播盈利……」、「有人在推上發現有人偷拍川外女廁所，把偷拍照片當做資源販賣，還不止一個帳號」。

該網友的據報內容還包括多張截圖，其中一張顯示，一推特帳號稱「小出幾部川外美女的廁拍⋯⋯」。該推特帳號還稱，影片內容共33G，售賣價格為30元。該帳戶回覆其他網友對話中更透露，是用改裝過的手電筒拍的。

▲暗網販賣132名女大生上廁所偷拍影片 。（圖／翻攝自極目新聞）

22日下午，網上搜索發現，目前網上還有多人正在兜售該影片，他們普遍以「精品廁所拍攝資源」作為關鍵詞，售價也從5元到20元不等。梳理發現，早在8月13日便有帳戶售賣影片。

記者進入一帳戶主頁，發現如想觀看影片，則需下載一個軟體進入內部群組才可觀看。記者下載該軟體並進入群組，發現該影片下方留有簡介。簡介稱，該系列影片是第二期，一共偷拍了134名女生。此外，在群組還通知顯示，在該群組內發布的只是「冰山一角」，如果想要完整觀看，需要向群主付費後加入其組織。

除了四川外國語大學，還有網友提醒稱，「重慶工商大學的同學也要注意廁所偷拍情況。」22日，四川外國語大學保衛處工作人員回應，學校已經報警，一切以警方通報為準。

此外，重慶工商大學保衛處工作人員表示，幾年前，學校發現過偷拍者，但最近沒有學生向學校反映被偷拍，不知道網傳信息是否真實，對於網傳的信息，學校多個部門已經介入，正在進行調查。保衛處已經檢查了學校的廁所等地方，尚未發現偷拍設備。

▲影片根據顏值命名 。（圖／翻攝自極目新聞）

隨後，當地警方通報稱，警方於8月21日在四川省成都市將犯罪嫌疑人干男（16歲，四川省成都市人）抓獲。據干男供述，其多次到境外網站購買、下載色情淫穢照片和影片並重新組合後在網上再次販賣。

經初步調查核實，「其所販賣照片視頻中有5張衣著完整的女性照片是在我市一高校女廁外偷拍，其餘涉及女性隱私的照片、視頻均與該校無關。經對校內公廁進行全面排查，未發現偷拍設備。」

目前，干男巳被警方採取刑事強制措施，此案正進一步偵辦中。警方將聯合相關主管部門，嚴厲打擊偷窺黑色產業鏈。