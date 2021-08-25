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獨／41歲女打完高端不治！送醫途中說這句話...母見遺體哭癱

記者邱中岳／台北報導

家住基隆的王姓女子，24日上午10時許於基隆施打高端疫苗，下午與朋友相約捷運西門站洽公時，卻身體不適倒地，送醫搶救後宣告不治；家屬25日下午與檢警會同相驗遺體，母親一度難過癱軟、必須靠其他家屬攙扶。

據了解，41歲的王姓女子家住在基隆，24日上午10時30分前往基隆一間診所施打高端疫苗，下午到北市捷運西門站與朋友相約洽公時，突然身體不適倒地，送醫搶救後宣告不治。

▲基隆女打高端後身亡，家屬現身說法。（圖／記者邱中岳攝）

▲家屬難過表示，王女送醫有向友人說「可能是打高端疫苗造成身體不適」。（圖／記者邱中岳翻攝）

王女在送往醫院途中向朋友表示，早上有打高端疫苗，可能因此造成身體不適；但醫院搶救後初步認定為「心肌梗塞」，檢警也在25日與家屬會同，在台大醫院對王女遺體進行相驗。

檢警初步無法認定女子死因，家屬則是相當難過，並要求解剖釐清真相，預計在9月3日進行解剖。王女妹妹表示，姊姊平時沒有身體不適的狀況，主要工作是接案子做企劃，沒有結婚與父母同住。

▲▼基隆41歲女打高端猝死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王女向友人表示「可能是打高端疫苗身體不適」，沒想到竟然搶救不治身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

王女父母親以及親友4人今天下午到台大醫院，相驗遺體後，認為有必要解剖釐清死因，不排除是因為施打高端疫苗導致王女死亡。

本身就杵著拐杖的王女母親相當悲痛，當場淚灑往生室，離開時還需要家人攙扶。

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