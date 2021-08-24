打工仔愛偷窺！第3度躲女廁...辯「手機沒拍」下場曝

▲陳姓飲料店打工仔3度被抓到在女廁偷拍，即使辯稱沒有攝影，仍因妨害秘密罪起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

原本在飲料店打工的陳姓男子，過去已有2次潛伏廁所偷拍女性的紀錄，也曾因此被判拘役，金色iPhone手機也被當犯罪工具沒收，今年6月間，他又被逮到在台北市永康公園偷拍，這次他辯稱沒有拍錄任何畫面，以為可以躲過竊錄隱私部位罪，但他坦承為了方便偷窺而打開手機鏡頭，台北地檢署24日依利用工具窺視隱私部位罪起訴。

陳姓男子2020年4月間，還在飲料店打工時，就曾在台北教育大學禮堂女廁，偷拍1名學生上廁所，當時被害人察覺廁所隔板上方突然冒出金色手機，跑去敲隔壁的門，陳男躲在裡面不趕出來，經學校警衛報警到場，請出陳男並扣得偷拍畫面。

台北地院考量陳男只是飲料店工讀生，事後坦承因一時好奇而衝動偷拍，依竊錄非公開活動及身體隱私罪，判陳男拘役50日，得易科罰金5萬，iPhone 7手機也被沒收，沒想到陳男在同年12月，又在大安森林公園女廁偷拍被抓到，由檢察官提起公訴。

已經2度偷拍被逮的陳男，到2021年6月間又忍不住色慾，被發現躲在台北市永康公園廁所內，行跡詭異，疑似偷拍，這次陳男辯稱，他只是想偷看，因為角度關係，所以借用手機鏡頭輔助，沒有偷拍偷錄，但是無故利用工具或設備窺視他人非公開活動或身體隱私部位，仍屬妨害秘密罪，因此第3度遭提起公訴。

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