快訊／高雄男持「磨尖牙刷柄」闖診所　護理師兒子遭劃傷　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名朱姓男子前往一間診所，在護理師在幫患者打針的時候，這名男子先是跟患者口角，然後拿出後端磨尖的牙刷柄攻擊，還好護理師的先生以及兒子早接獲求救訊息，趕抵現場救援，結果護理師的兒子遭到劃傷，警方獲報已經到場將人逮捕，而他身上還有濃濃酒味。

▲高雄市這間診所發生醫療暴力事件，一名男子持磨尖牙刷柄劃傷人 。（圖／翻攝google map）

高雄市一名48歲朱姓男子在25日晚間，因爲身體不適至前鎮區一間診所就醫，結果因為沒帶健保卡，先用押金方式看診後離開，但沒想到他過了沒多久，再次來到診所時，先在現場大聲叫囂、胡言亂語，蔡姓護理師驚覺到朱姓男子以前有過大鬧診所的經驗，趕緊打電話通知家人來幫忙。

就在蔡姓護理師幫黄姓病人打針治療時，朱姓男子拉扯患者、叫囂，並做勢要攻擊該病人及護理師，同時還不斷有言語騷擾，妨害護理師執行醫療行為，診所內人員見狀一邊報警，一邊趁男子不注意，蔡姓護理師先生、小孩及黄姓病人上前壓制朱男，同時大批警力趕到控制現場，將朱姓男子帶返所查處，同時對朱男施以酒精測試，呼氣值高達1.23mg/l，現在全案依照醫療法第106條「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」移送法辦。

