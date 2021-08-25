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預購三星Z系列旗艦折疊機　電商「獨家優惠」購機回饋內容整理

三星,Samsung,Galaxy Z Fold3,Z Flip3（圖／翻攝自三星官網）

▲三星粉絲引頸期盼的兩款新一代旗艦5G折疊機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G正式登台。（圖／翻攝自三星官網）

記者洪菱鞠／台北報導

三星最親民5G旗鑑摺疊機正式在台發表，Galaxy Z Fold3 5G預購新機價56,888元起、Z Flip3 5G預購新機價30,888元起，官方將於明（8/26）12:00起開放預購，網購通路也同步開跑並享官方預購禮之外，各平台業者再祭多項獨家好康回饋搶客，搶這一波話題換機潮。

東森購物網主打預購Z系列新機並於三星官網登錄，最高享6,000元配件購物金，網站再祭4大好康，包括單筆消費滿額最高送1,888、滿額抽888東森幣、指定華南銀行最高享10%刷卡金，換算購機回饋7,576元，購機還有「除蟎吸塵器」或「TECO空氣清淨機」好禮2選1，獎品市值最高5,980元。

PChome 24h購物於活動期間完成預購並至三星官網登錄，可享全星守護行動裝置意外保障一年期，再送最高6,000元配件購物金。除了兩大官方預購好康，網站另加碼13大獨家限定活動，包括P幣回饋、舊機回收金、聯名卡最高12%回饋等，預購最高可拿57,791，再祭出總價值逾35萬元的多重好禮抽獎活動，首批現貨數量有限，預計9/7起出貨，9/10正式開賣。

▲三星旗艦摺疊機將於9月10日全台上市。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星旗艦摺疊機將於9/10全台上市。（圖／記者陳俐穎攝）

蝦皮商城三星官方授權旗艦店也有一系列優惠，官網登錄送最高6,000元配件購物金，以及行動裝置意外保障一年期，再祭6大預購獨家好康，包括下單領券結帳享3%蝦幣回饋、下單送指定旗艦店2,000元兌換券、指定銀行刷卡金最高回饋3,600元、手機舊換新最高加碼1,500元，另指定銀行刷卡/街口支付回饋7%全站折價券，8/26～8/28搶先預購Samsung Z Flip3 5G還送總價值超過2,000元的限量小橘盒贈品，內含Galaxy Fit2智慧手環、巴黎萊雅隔離霜，限量30組。

遠傳friDay購物同步官方預購，可享有原廠官網登錄送Samsung Care+ 一年期行動裝置意外險，並送最高6,000元配件金、Samsung Pay悠遊卡開卡限量回饋500元、YouTube Premium免費試用4個月之外，平台獨家預購禮再加碼送「任天堂經典迷你紅白機」或「日本麗克特三明治機」二選一、滿額最高送600元遠傳friDay購物配件金等，前10位完成預購者，還可獲得雙人電影票。搭配站上8月活動，滿額週週抽按摩椅、配件購物金，刷卡最高回饋2000刷卡金。

momo購物網則推預熱活動，參加「票選星動色」於預熱區間選擇喜歡的機型款式，並於新機預購期間下單購買，可獲得600 momo幣，還有機會抽中Watch3；「問問星旗艦」則於指定商品頁面按下問問，並輸入正確通關密語：「MO星粉報到，我要買新機！」，可優先購買限量優惠配件，進一步預購Z系列新機，再送2000 momo幣。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

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