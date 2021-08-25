預購三星Z系列旗艦折疊機　電商「獨家優惠」購機回饋內容整理

▲三星粉絲引頸期盼的兩款新一代旗艦5G折疊機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G正式登台。（圖／翻攝自三星官網）

記者洪菱鞠／台北報導

三星最親民5G旗鑑摺疊機正式在台發表，Galaxy Z Fold3 5G預購新機價56,888元起、Z Flip3 5G預購新機價30,888元起，官方將於明（8/26）12:00起開放預購，網購通路也同步開跑並享官方預購禮之外，各平台業者再祭多項獨家好康回饋搶客，搶這一波話題換機潮。

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▲三星旗艦摺疊機將於9/10全台上市。（圖／記者陳俐穎攝）

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momo購物網則推預熱活動，參加「票選星動色」於預熱區間選擇喜歡的機型款式，並於新機預購期間下單購買，可獲得600 momo幣，還有機會抽中Watch3；「問問星旗艦」則於指定商品頁面按下問問，並輸入正確通關密語：「MO星粉報到，我要買新機！」，可優先購買限量優惠配件，進一步預購Z系列新機，再送2000 momo幣。