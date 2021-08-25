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Galaxy Z Flip3 5G、Z Fold3 5G雙機售價公開！三星加碼宣傳預算

▲三星新一代折疊機上市活動與千萬名車發表會活動直擊。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣三星稍早以「千萬名車發表會」的形式，宣布新一代折疊旗艦機Galaxy Z Flip3 5G、Galaxy Z Fold3 5G將於 9 月 10 日在台灣上市，這個敏感的時間點搶在蘋果iPhone 13系列發表會前夕上市，而三星也再次宣誓「5G折疊手機時代來臨。」

▲三星公開Galaxy Z Fold 3 與Galaxy Z Flip3 台灣上市情報。（圖／記者洪聖壹攝）

有別於去年三星包下星宇航空客機進行折疊手機發表會，今年同樣是受到疫情影響，台灣三星選擇以各式百萬名車、千萬超跑的發表會形式，公開產品上市情報。

先前有傳聞 Apple iPhone 13 系列預計在今年的 9 月 14 日發表。對此，小米公司預告將於 9 月 15 舉辦新品發表會，雖然後續有網友猜測可能是紅米10 Prime，但也是明顯的要在市場上造成一些關注度。不過台灣三星則是選擇在 9 月 10 日就讓兩款新一代折疊旗艦機上市。建議售價方面，Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G售價各為 新台幣 56,888 元起與新台幣 30,888元起。

正如同先前介紹（詳見開箱三星折疊旗艦Galaxy Z Fold3、Z Flip3與Galaxy Watch4等新品），三星Galaxy Z Fold3 5G 與 Galaxy Z Flip3 5G，是全球首款支援防水功能的 5G 折疊手機，都搭載高通S888處理器，Z Fold 3 5G 提供12GB RAM、Z Flip3 5G 提供 8GB RAM。

Galaxy Z Flip3 5G 在封面螢幕加大到1.9吋，打開手機之後又可以6.7吋的手機大小跟一般5G手機一樣正常使用，是屬於輕巧型的旗艦折疊手機。

▲三星Galaxy Z Flip3 5G 在封面螢幕加大到1.9吋，配備雙主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

至於Galaxy Z Fold3 5G 首次於內頁螢幕搭載螢幕下鏡頭，讓螢幕看起來達到滿版的視野。多重視窗功能也再升級，並且首度讓摺疊手機支援S Pen操作。

▲▼三星Galaxy Z Fold3 5G 收折為 6.2 吋手機、展開來是 7.6 吋平板，支援全新S Pen手寫筆。（圖／記者洪聖壹攝）

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙接受訪問時所透露，過去三星是將折疊手機當作精品手機為策略，今年是以「主流手機」來操作，而今年在折疊手機的投資是過去 Note 20 系列行銷的兩倍以上。稍早陳啟蒙也針對目標做了回應。根據他所說，從其他國家預購的狀況來看，三星折疊手機接受程度頗高，在台灣方面，預期在超過 Galaxy Note 20 系列 2 倍的行銷預算努力下，帶動三星在高階旗艦手機市場滲透率 20%~30%。

▲三星預期Galaxy Z 系列雙機上市帶動其在台灣高階旗艦手機市場滲透率 20%~30%。（圖／記者洪聖壹攝）

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