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周玉蔻再預言、黃偉哲搶先洩密+0！陳時中「要查」：我也覺得有點怪

記者張乃文／台北報導

指揮中心公布今新增零本土、一境外個案，讓許多人開心直喊「嘉玲終於回來了。」不過，過去經常神準預言的資深媒體人周玉蔻今早就在臉書發出了一顆「蛋」的圖案，引發網友聯想「是否+0」、台南市長黃偉哲也超前公布今日確診數，讓外界質疑是否有公布個案資訊的疑慮。對此，指揮中心指揮官陳時中則說，這不算個案資訊，但「他們會知道我也會覺得有點奇怪」。

▲▼ 0825指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,張上淳 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國內新冠肺炎五月爆發以來，確診數曾飆至四、五百例，指揮中心立刻將全國升為三級警戒持續兩個多月，在疫情趨緩後於7月27日降為二級警戒，目前全國皆維持零星確診個案。而今早周玉蔻在臉書貼出「一顆蛋」貼文，引發許多網友聯想，「是嘉玲回來了嗎？」、「只能意會，不能明講」、「天祐台灣，確診吃鴨蛋。」另外，台南市長黃偉哲也超前中央宣布，「今天台灣疫情加零」

對此，媒體也在疫情記者會上詢問，是否有事先公布個案資訊的疑慮？陳時中則回應，「這不算是個案的資訊，不過他們會知道我也覺得有點奇怪」，他也說，會再查承辦單位對於相關訊息是否有完整進行保密，對內部管理會再檢討。

▲▼周玉蔻突然PO出一顆蛋的圖案，引發網友各種揣測。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲周玉蔻今早突然PO出一顆蛋的圖案，引發網友各種揣測。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲▼台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲搶先指揮中心公布今日確診數。（圖／記者林悅翻攝）

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