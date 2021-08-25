立法院新會期處理五倍券、3+11﹑台鐵案　最快中秋節前後開議

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

立法院新會期即將開議，據轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘25日在黨中常會報告時談及，新會期估將在9月中秋節前後開議，預計處理涉及振興五倍券的紓困振興特別預算案、明年度中央政府總預算案、上會期未能通過的今年度國營事業預算案，另針對政院所提136項優先法案，則仍須盤點。

據轉述，柯建銘會中談及，立法院將在9月中秋節前後開議，預計會期延長到1月中旬才結束，不過實際開議時間仍須朝野協商。他還開玩笑說，從今年6月立法院休會至今，「當立委那麼久，沒有碰過那麼長的休假，沒有臨時會、攤子要跑」，提醒立委同事們應該要收心了。

據轉述，柯建銘表示，新會期將處理上會期未能通過的國營事業預算案，以及明年度中央政府總預算案、涉及振興五倍券的紓困振興特別預算案，另還有3+11調查報告案、台鐵企業化報告案等；此外，針對行政院提出136項優先法案，包括「跟蹤騷擾防制法」草案、《運動產業發展條例》部分條例修正草案等，則需進一步盤點。

此外，柯建銘會中也提醒，國民黨主席選舉將在9月25日登場，這段時間可能有很多動作，而立法院也可能是一個戰場。