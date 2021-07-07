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柯建銘批國民黨充滿政治計算　「臨時會到此為止9月再見」

▲▼國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票，民進黨團總召柯建銘表示，這是一個充滿政治計算的提案，司馬昭之心路人皆知。（圖／柯建銘辦公室提供）

▲民進黨團總召柯建銘、書記長羅致政、幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰（由左至右）。（圖／柯建銘辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨立法院黨團日前提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘6日晚間表示，這是一個充滿政治計算的提案，司馬昭之心路人皆知，並喊話「臨時會就到此為止吧！9月再見！」

新冠肺炎疫情延燒，中選會日前宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。對此，游錫堃10日召集朝野黨團協商，由於朝野黨團無法取得共識，全案留待7日舉行全院談話會處理。

柯建銘6日深夜在臉書以「這樣的臨時會，還要開嗎？」為題在臉書發文，表示國民黨其實是假不在籍投票之名，行通訊投票之實。

柯建銘提及，6月4日第一次臨時會處理紓困預算時，國民黨曾倡言三級警戒不宜開臨時會，如今卻主動出擊，從6月底前國民黨主席朱立倫拜訪國民黨團後，到7月5日上午國民黨團至中選會的演出、下午提案，看起來似乎很有謀略及部署。

柯建銘認為，其實在疫情期間，少政治計算、多朝野合作，共同防疫的主旋律下，被看穿時實難登大雅之堂，可斷言這絕對是「最臨時的臨時會」。

柯建銘指出，一個充滿政治計算的提案，根本是「司馬昭之心，路人皆知」，國民黨的提案連猶抱琵琶半遮面也不演了，提出美其名為不在籍投票之《公民投票法》部分條文修正案，總共22個條文，除了2條條文交待了事，其餘20條條文全都是為「通訊投票」而寫的條文。

柯建銘批評，直球對決通訊投票，圖窮匕見，亮出刀光劍影，一眼望穿，毫不掩飾，易言之就是「假不在籍投票之名，行通訊投票之實」。

柯建銘質疑，國民黨所圖為何，其實就是黨主席選舉，國民黨主席江啟臣與朱立倫的內部矛盾外部化，實乃話語權之爭而已。朱立倫主張以後的任合選舉，不管事2022年、2024年都要通訊投票，這就是對江啟臣的黨中央828公投四項決議別苗頭，都是選舉計算而已。

柯建銘強調，民進黨團贊成不在籍投票的「移轉投票」，因工作地、就學方便就近之實體投票，並且訂立「全國性公民不在籍投票法」專法，在下個會期召開公聽會、委員會好好審查討論。

柯建銘說，相關配套不管技術面、執行面及典章制度，完善之建立不急就章，2023年公投移轉投票較可行也來得及。

柯建銘說明，不在籍投票有移轉投票、通訊投票、特別區投票、電子投票、提前投票等方式，其中通訊投票是最不可行的，如假公投、假不在籍之通訊投票，加上朱立倫與國民黨團共識橋接到爾後大選，這已經不是單純制度選擇或政策選擇的問題了，是台灣民主實踐的百年大計。

柯建銘指出，《憲法增修條文》第2條第1項明定，在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權，以法律定之；《憲法》本文第129條也規定，憲法所規定之各種選舉，除憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。

柯建銘解釋，白話文就是不管公投、選舉投票必須在台灣，而且要以秘密投票的方式進行，如果要通訊投票就必須修憲。

柯建銘表示，通訊投票所碰觸的是憲法問題，否則包括李登輝、馬英九等2位前總統，在國會過半早就修法完成了，「國民黨團可用臨時會『拉弓』處理嗎」，回顧近30年台灣的民主發展近程，難道歷經3天委員會就能審竣、表決。

柯建銘重申，民進黨團主張好好地立「公投法不在籍投票之移轉投票」，這才是負責的態度，少政治、多防疫才是正辦，「臨時會就到此為止吧！九月再見！」

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