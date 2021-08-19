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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨版修憲草案9月出爐　只有這幾點有共識

▲▼蔡英文出席憲改小組第一次會議，並發表談話，交付2大任務。（圖／民進黨提供）

▲民進黨修憲小組由鄭文燦（左一）、姚嘉文（左二）、柯建銘（右二）擔任召集人。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院下月開議，修憲將是朝野攻防焦點。民進黨秘書長林錫耀18日在中常會表示，民進黨修憲小組分組會議預計下周開始恢復運作，力拼9月底形成黨版憲改條文。目前民進黨內僅對「18歲公民權」、「廢除考試院及監察院」有共識，分組會議將繼續討論具體修法配套措施。

據轉述，林錫耀昨天在黨務報告階段表示，民進黨修憲小組5月因本土疫情影響而停擺，現在疫情趨緩，將在下周開始恢復運作，密集召開分組會議，預計在9月底確定黨版憲改條文，並交由民進黨立院黨團提出修憲草案。

另據轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，由於修憲有時程壓力，若要在2022年地方選舉時一併將修憲案交由公民複決，修憲案最慢今年底必須完成二、三讀程序。

民進黨今年3月成立修憲小組，針對朝野立委提出18歲公民權、廢考監、調整立委選制、人權條款入憲等修憲主張，分為「中央政府體制」、「國會職權」、「地方政府人權與基本國策」等3個小分組，進行細部討論，並由前黨主席姚嘉文、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦分別擔任召集人，目前3個分組均已開過1到2次會。

根據目前各分組會議進度，民進黨目前僅對「18歲公民權」、「廢除考試院及監察院」有共識，其中，同意監察院轄下的國家人權委員會、審計部必須維持獨立機關地位，不過對調查權是否歸給立法院以及具體的權限歸屬尚無定論；此外，對於目前總統、立委就職日不同步，出現憲政空窗期的問題，黨內也認同有必要透過修憲來解決，但目前尚無如何調整的結論。

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