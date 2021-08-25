再爆40多歲基隆女昨打高端後死亡！張上淳：主動脈剝離

▲專家諮詢小組召集人張上淳（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

基隆一名40多歲女子昨上午接種高端疫苗後，下午就有手腳麻痺、胸悶等狀況，就診後突然暈倒，經搶救後不治身亡。對此，指揮中心回應，該女有主動脈剝離，剝離範圍相當大，情況也相當危急，搶救後仍無法挽回，晚上八點多宣告死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨有一名桃園市40多歲的男性具有糖尿病史，體重大約120至130公斤，在8/23接種第一劑高端疫苗後，今工作中突然昏倒失去生命跡象，現場進行電擊4次，後來十點半送醫急救，到院前死亡，新冠快篩及PCR陰性，死因會做司法相驗。

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另一例則是基隆市有1名40多歲女性，24日於基隆市接種高端疫苗，施打完後無明顯不適，據友人敘述，該女性下午四點半有胸悶、頭暈、手腳麻痺、出汗等狀況，下午五點半前往醫院急診，等報告出爐時，下午六點半在診間猝死。

專家諮詢小組召集人張上淳補充，這位女性下午五點多時到台大醫院急診處就醫，例行先做新冠肺炎抗原快篩陰性後進行診療，過程中突然倒下開始急救，急救完暫時有心跳恢復，做電腦斷層掃描發現有主動脈剝離現象，且剝離範圍大，一直延伸到主動脈跟心臟，造成心包膜中大量積血，壓迫心臟無法供血，情況相當危急，最後無法救回，晚上八點多宣告死亡。

張上淳說，家屬希望進行司法相驗，後續還是會再加上司法相驗結果，做最後判定。

另新北市蘆洲也傳出男子接種高端疫苗後身亡，莊人祥說明，該男子沒有慢性病史，但有吸食毒品紀錄，8/23施打第一劑高端疫苗，施打後當天沒有特別症狀，8/24家屬表示，早上有看到該案施打毒品，中午發現時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救不治死亡，將協助家屬申請VICP（預防接種受害救濟）。