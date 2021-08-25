打完高端肚子爆餓？張上淳直言「不清楚」：不良反應報告沒特別提到

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣開打新冠疫苗至今，不少人都覺得有「肚子餓」的困擾。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳直言「我不太清楚啦！就我所看到相關疫苗報告，包括高端的不良反應報告，好像都沒有特別提到這狀況。」

國產高端疫苗23日開始施打，許多人在網路上討論副作用會很餓，民進黨立委吳思瑤以及前桃園市議員王浩宇在接種完高端後食慾大開，在臉書分享自己吃了哪些東西。

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王浩宇提到「昨天晚上非常餓，吃了大麥克套餐、沙拉、綠茶、杯麵、牛奶，晚上睡前又吃了鐵板燒，包含三鮮、高麗菜跟雞腿，晚上非常好睡、直接睡到天亮，起來就九點了。但目前已經不餓了，早上沒什麼食慾。」

而吳思瑤打完高端後的12小時，直呼「真的會餓耶」，除了肚子餓想吃東西外，真的沒有其他感覺，但她昨晚煮了一鍋燒臘飯備戰，結果，一連吃了三大碗。

對此，張上淳表示，有關打高端會有肚子餓的感覺，「我是不太清楚啦！就我所看到相關疫苗報告，包括高端的不良反應報告，好像都沒有特別提到這狀況，學理上我們也是想不出有什麼原因導致這情形，如果確實有民眾或接種疫苗者有這樣反應，我想就專業立場來看，當然就是多加觀察。」