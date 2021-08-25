就是控制不住自己！最愛「窺探舊情人現狀」TOP4星座

▲分手後你會偷偷去看前任的現狀嗎？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

分手之後你還會關心前任的現狀嗎？有些人依舊是朋友保持聯絡、有些人會把前任社群刪除，選擇完全不看，還有一種人是選擇偷偷看，《科技紫微網》整理出最愛「窺探舊情人現狀」TOP4星座，快來看看你的前任有沒有上榜！

巨蟹座

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對於重情的巨蟹座來說，分手後他們無法迅速從一段感情中走出來，他們需要慢慢消化、慢慢接受，所以即使兩人沒聯絡了，他們還是會默默去看前任的動態，留意與對方有關的消息，直到對方一點一點消失在自己的生活裡為止。

獅子座

傲嬌的獅子座在分手後，還是會很好奇前任現在過得好不好，他們想知道，與自己分手後，對方是意志消沉，還是一如往常，這樣他們就可以知道對方對這段關係的態度，另外，獅子座更想知道，他們有沒有贏過舊情人的現任情人。

天秤座

天秤座是典型的心口不一，嘴上說不在乎，私底下卻在意得要命，雖然他們很努力克制自己，不要有事沒事就滑手機看舊情人近況，但他們會在某些特定時刻懷念著過去的點點滴滴，像是睡不著覺的時候，或是看到別人成雙成對的時候。

雙魚座

雙魚座有會意無意的向別人打聽舊情人的消息，除了不捨，也有不甘心的成分，即使分開了，過往的回憶還是很美好，不願意讓它逝去，因此會試圖在對方發佈的動態裡尋找「他還喜歡我」、「他也捨不得我」的蛛絲馬跡，來滿足自己那一點僥倖的期待。