4大超商「+0優惠」來了！咖啡第2杯0元、買2送2

▲7-11祭出4大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供提供）

記者周姈姈／台北報導

終於等到本土0確診了！為慶祝0確診，4大超商就推出一系列+0優惠，其中全家直接祭出「大杯經典美式、拿鐵第2杯0元」活動，OK mart門市則是祭出「OK CAFE大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」，咖啡控可要把握機會趕快喝起來。

7-11

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取今日下午16點起至8月26日止，祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時優惠(同品項冰熱可任選)，包括CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元(限量20萬組，原價180元)、CITY TEA四季春青茶3杯優惠價70元 (限量4萬組，原價105元)、CITY PRIMA精品美式咖啡3杯優惠價160元 (限量4萬組，原價240元)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡3杯優惠價180元 (限量4萬組，原價270元)，每位會員各限定購買10組。

另外，7-11今日下午17點起至8月26日止，推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元優惠，民眾可透過OPEN POINT APP上的社群團購功能「i划算」下單即享專屬優惠，

無需進店、線上團購、就近取貨，低接觸消費響應防疫新生活，為+0來了可樂一下！

全家

全家將於今日下午4時起在APP推出限量「大杯經典美式、拿鐵第2杯0元」優惠。

萊爾富

萊爾富歡慶今日零確診，限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包含可口可樂ZERO 600mL(售價29元)、伊藤園烏瓦紅茶525mL(售價42元)、小牧好好-巧克力牛乳310mL(售價30元)，活動至8月26日23:59。

OK mart

OK mart即日起至27日連3天於門市祭出「OK CAFE大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」，OK mall雲端商城則有買10打5折優惠，門市加碼推指定糖餅第2件0元起；全家則於今（25）日下午4時起至26日止在APP隨買跨店取祭出「大杯經典美式、拿鐵第2杯0元」，美式限量50萬組、拿鐵30萬組，會員每人限購1組。