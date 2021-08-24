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限時3天開賣！超商限量「振興隨取卡」　美式買1送1還送蝦皮購物金

▲▼7-11全民振興隨取卡福袋。（圖／7-11提供）

▲7-11限量「全民振興隨取卡福袋」，即日起開賣至8/26。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

全民振興5倍券還沒正式發，就有超商推出限量「全民振興隨取卡福袋」，只開賣3天，福袋內容有機會刮中550元、600元等面額，最幸運甚至還有機會刮中10000元，另外，只要憑卡就能獲得美式咖啡買1送1優惠券以及蝦皮新用戶購物金150元。

7—11限量發行「全民振興隨取卡福袋」，即日起開賣至8/26止，單張售價500元，有機會刮中550元、600元或甚至最高10000元，隨卡還送CITY PRIMA美式／CITY CAFE中杯美式咖啡買1送1優惠券以及蝦皮新用戶購物金150元（滿150元可抵用1張）。不僅如此，9/7前至OPEN POINT APP或是7-11 APP登錄抽獎卡，還可抽OPEN POINE點數、蝦皮購物金等大獎。

▲▼7-11全民振興隨取卡福袋。（圖／7-11提供）

▲7-11還有平安隨取卡福袋。

另外，7-11也攜手北港朝天宮、烘爐地南山福德宮獨家發行「平安隨取卡福袋」，單張售價500元，有機會刮中520元、600元以及最高10000元，保證人人都有獎。

全家則是推出限量40萬組「聰明消費福袋卡」，自8/25～9/7，民眾只要用200元就能入手1張，每張卡皆含4種隨機優惠，不論手氣如何，購入即可獲得220元購物金，最高還可翻10倍獲得2000元購物金，其次依序為400元、240元購物金。

▲▼全家搶先振興推「聰明消費福袋卡」。（圖／業者提供）

▲全家幫振興推「聰明消費福袋卡」。（圖／全家提供）

每張卡面還可享Let’s Café單品美式及拿鐵買1送1優惠，憑卡面QR-Code登錄活動頁面還有機會抽中全家萬元購物金（10名）及百萬名車1台，總價值破千萬元。

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