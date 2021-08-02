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竹市「無人電池回收站」啟動　回收集點一顆最少可換2.5元

▲小朋友體驗兌換機台。（圖／新竹市政府提供）

▲小朋友體驗兌換機台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與智慧回收業者凡立橙股份有限公司（ECOCO）攜手合作，即日起啟動「無人智慧電池回收站」，全市共設置3站，24小時回收7款廢乾電池，可同時獲得ECOCO回收點數及環保綠點，換取竹市多間合作店家優惠、消費折抵，回收一顆最少可換到2.5元的消費優惠。新竹市長林智堅鼓勵民眾前來體驗「無人回收站」，透過「有趣又便利」的乾電池回收行動，共同打造循環經濟的智慧城市。

林智堅表示，因應COVID-19疫情影響，兼顧回收愛地球與降低人群接觸風險，今（110）年與ECOCO公司合作，結合科技、社會與環境議題，啟動「無人智慧電池回收站」，讓民眾於動手做資源回收之際，不必擔心有接觸的風險，提供「隨時回收、立即集點」的便利性，同時搭配商家的集點優惠，除提高廢電池回收率外，更將風城的綠生活再升級，成為台灣「環保永續城市」的發展典範。

新竹市環保局長江盛任表示，依據環保署統計資料顯示，我國每年約使用乾電池1萬1千公噸，但獲得回收約4千公噸，回收率穩定維持在4成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中。新竹市為提升乾電池回收率，鼓勵民眾將擱置在家的廢乾電池拿出來回收，特別開發「ECOCO智慧回收」，即使1顆電池也能回收，以24小時的彈性回收時間，結合回收點數換取店家優惠、消費折扣等好康，讓電池回收更有趣、更有效率。

環保局表示，「無人智慧電池回收站」全市共設置3站：迷客夏新竹民族店（民族路33-13號）、迷客夏新竹北門店（北門街53號）、小北百貨新竹香山大庄店（大庄路18號）。

廢電池回收種類共計7款，包括1號到6號乾電池、9V乾電池，鈕扣型電池未列入此次回收活動。活動日期即日起至今年12月31日，廢電池回收機每日24小時營運。廢乾電池回收集點方式，請以手機下載「ECOCO 循環經濟」與「環保集點」兩款APP，每投入1顆廢乾電池即可獲得環保綠點250點數，投入1號、2號廢乾電池每顆兌換ECOCO回收點數10點，3至6號廢乾電池或方形9V廢乾電池每顆兌換ECOCO回收點數5點。

環保局說明廢乾電池回收兩款APP集點的使用方式，「環保集點」每100點綠點折抵1元，可於賣場、超商、大眾運輸等處抵用消費。「ECOCO 循環經濟」回收點數可兌換商家折價券或優惠序號，優惠商家包括全台小北百貨、迷客夏、FOODPANDA、台灣大車隊、生活市集等，例如迷客夏2點可折價1元、每杯最高折價10元，FOODPANDA 40點可現折120元、50點可折免外送費，生活市集電商平台全站消費滿488元可用20點折價120元，更多相關優惠資訊，請詳閱「ECOCO 循環經濟」APP。

江盛任說，廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，若妥善回收，可回到產業製程循環再利用；但因電池體積小、易誤丟，將造成資源浪費，甚至污染環境，有毒物質滲入土壤、進入食物鏈，將影響人體健康。鼓勵全民守護環境，把友善環境的電池回收行動轉化為購物優惠的小確幸，實踐全民綠生活。

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