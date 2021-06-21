竹市老舊機車汰換加碼補助　最高可領3萬8000元

▲新竹市今（110）年祭出800萬元汰換加碼補助。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動綠色運具，新竹市政府去（109）年辦理老舊機車汰舊換購補助，廣受好評，今（110）年祭出800萬元汰換加碼補助，除持續辦理汰舊換購補助外，並首度將單純汰舊老舊機車納入加碼補助對象，加速淘汰96年6月30日前出廠、污染排放量較高的老舊機車，讓無購買新車意願之民眾亦能共享補助，共同守護新竹市好空氣。

新竹市長林智堅表示，新竹市有許多機車族，市府近年積極推出各種加碼補助，同時建構友善綠色運輸環境，讓機車族更便利。今年祭出800萬元辦理汰換加碼補助，在汰舊換購電動機車，每輛車可獲得中央及市府補助最高2萬元，若單純汰舊者每輛車最高可獲得市府1,000元補助。針對低收入戶部分，市府第二年聯手竹蓮寺、關帝廟及金山寺，天公壇今年首度響應市府愛心，共同加入補助行列，祭出本市歷年最高加碼補助優惠方案，低收入戶最高可享補助3萬8,000元。希望藉由多元化的加碼補助，吸引市民踴躍使用綠色運具，一同減碳愛地球。

交通處表示，市府獲前瞻補助的7處停車場，已規劃2%的電動汽、機車格位，為進一步響應環保政策，市府也將額外在既有的路邊及路外停車場的空間設置2%的電動機車格位，盼透過電動機車格位的設置，鼓勵市民朋友購買機車或出門多選擇使用綠色運具。

環保局表示，去年辦理補助汰舊換購廣受好評，今年更提高加碼金額，祭出800萬元持續辦理汰換老舊機車補助，只要於108年底前設籍新竹市的老舊機車，汰舊換購電動機車，每輛可獲得中央及市府加碼補助1萬2,100元至2萬元，單純汰舊者每輛車最高可獲得市府補助1,000元。另為照顧弱勢，特別攜手竹蓮寺、關帝廟、金山寺及天公壇等4家廟宇，祭出本市歷年最高加碼補助優惠方案，讓低收入戶最高可享補助3萬8,000元，上述補助期限追溯至110年1月1日，有意願辦理老舊機車汰舊換購或單純報廢的民眾，請儘速辦理申請。

去年獲得低收入汰舊換購補助的市民朱先生經驗分享說，加碼補助對於低收入戶的幫助很大，加上還有其他單位的補助，相加起來算是挺可觀的一筆費用，衷心感恩政府跟廟宇的溫暖幫忙，讓他得以善盡棉薄之力協助減少空氣污染，也會協助市府推廣補助消息。

環保局長江盛任表示，新竹市近年透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘5,038輛，佔全市機車總數1.8%，今年首度加碼補助單純淘汰老舊機車，希望能加速降低老舊機車數。環保局也提醒市民朋友，配合中央政策，補助金額逐年遞減，今年祭出800萬元補助汰舊換購電動機車，請有意願汰舊換新的民眾把握機會。另為因應逐年成長之電動機車，已在轄內建置122處、共163座充電站。

環保局表示，為服務民眾，轄內84家機車排氣檢驗站均可協助，填寫老舊機車汰舊換購補助申請文件及送件服務，歡迎就近洽詢利用。詳細補助方式將公告於環保局網站，若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002詢問。