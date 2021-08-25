快訊／指揮中心證實：高端接種後死亡再增3起！莊人祥曝個案狀況

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗23日開打，指揮中心公布，到今（25）日為止有3起時序相關的接種後死亡通報，分別是桃園市、基隆市與新北市，指揮中心也公布個案詳細狀況。

▲高端疫苗開打。（圖／記者呂佳賢攝）

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指揮中心發言人莊人祥表示，一案是桃園市的40多歲男性，本身有糖尿病史，體重約120~130公斤，在8/23接種疫苗，8/25工作中突然昏倒失去生命跡象，現場電擊4次，後來送到醫院十點半送醫急救到院前死亡，這部分新冠快篩、PCR陰性，死因會做司法相驗。

另一例是基隆市40多歲的女性，24號上午在基隆接種高端疫苗，施打完後無明顯不適，下午五點半前往醫院急診，在下午四點半時候朋友代述說有胸悶頭暈手腳痲出汗等，後來在等報告、下午六點半在診間猝死。

指揮中心專家小組召集人張上淳進一步說明，該名40多歲女性到台大醫院急診處就診，例行先做新冠快篩陰性，診療過程突然倒下，進行急救，急救完暫時心跳有恢復，電腦斷層掃描看主動脈剝離現象，範圍非常大，屬於非常危急狀況，最後無法救回晚上八點多宣告死亡，不過家屬希望可以進行司法相驗，所以後續還是會再加上司法相驗結果做最後判定。

還有一名是新北市蘆洲男性，曾經吸食毒品，23日接種第一劑，當天無特別症狀，24日家屬表示早上看到該案施打毒品，中午已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救不治死亡，將協助家屬申請疫苗受害救濟。