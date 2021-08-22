蘇貞昌：五倍券是最好限期使用現金　各部會加碼會陸續推出

▲行政院長蘇貞昌出席高雄願景館遷移啟動儀式。（圖／行政院提供）

記者林銘翰／高雄報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院將全民發放振興五倍券，行政院蘇貞昌22日表示，五倍券就是最好的限期使用現金，並且會長胖長高，現在各部會也都在規劃，加碼推出動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券、原住民旅遊券等，希望國內的內需市場更活絡，大家經濟能夠更好。

蘇貞昌22日上午在高雄市長陳其邁、交通部長王國材、民進黨立委邱志偉、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆、管碧玲等人的陪同下，出席高雄願景館遷移啟動儀式。

蘇貞昌會前受訪時表示，有關民進黨立委或人民支持，從各個選區來反應各方面的意見，這正是民主運作的程序，而且民進黨非常重視接地氣及各方民意，所以不只執政黨立委，包括在野黨立委有各種意見，政府也都仔細聆聽，希望能夠做到最好。

蘇貞昌說明，五倍券是基於去年三倍券的成的經驗，而且當全世界的疫情都因為變種變毒越來越嚴峻時，只有台灣的確診案例，能夠在短短的90天內降到個位數，同時也看到各方面疫情穩定，才會有漸漸鬆綁的措施，也因為這樣政府希望趕快振興。

蘇貞昌指出，這段期間受衝擊的國內小攤商、商家零售、百貨種種，都希望能趕快振興，所以政府才會推出振興五倍券，而五倍券就是最好的限期使用現金，並且會長胖長高，很多地方政府、不分黨籍的縣市長都一致說要加碼，像是陳其邁還說要加乘到六倍券。

蘇貞昌也說，很多商家都摩拳擦掌，推出各種優惠措施，他還看到有鎮公所要抽汽車，因為大家都知道去年去年三倍券的成功，今年五倍券更希望快速推動，讓經濟再次活絡起來。

蘇貞昌說明，在現在國內穩定疫情、GDP大幅成長的當下，希望國人同胞做好防疫，並且讓各分面的經濟、內需市場也趕快活絡起來，這一定是全民最高的期待，政府也會尊重朝野立委、各方的意見，希望能夠做到更好。

蘇貞昌透露，基於去年有推出動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券、原住民旅遊券等，現在各部會也都在規劃，之後同樣地也會陸續推出，就是希望國內的內需市場能夠更活絡，大家的經濟能夠更好。