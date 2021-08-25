藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝

記者黃翊婷／綜合報導

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券要回來了！考量到去年由各部會各自規劃，從登記、抽籤到領取讓民眾看得眼花撩亂，今年行政院改請政委唐鳳統籌相關平台，打算讓包含五倍券在內等票券集中在同一平台統一抽籤。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街的民眾也明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

行政院蘇貞昌表示，國內疫情穩定、GDP大幅成長，很多商家都摩拳擦掌，推出各種優惠措施，他還看到有鎮公所要抽汽車，因為大家都知道去年三倍券的成功，今年五倍券更希望快速推動，讓經濟再次活絡起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，去年推出動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券、原住民旅遊券等，卻因為由各部會各自操刀，所以登記、抽籤以及領取的程序都不一樣，一度出現網站塞車等亂象。今年行政院改請政委唐鳳統籌相關平台，打算讓包含五倍券在內等票券集中在同一平台統一抽籤，目前各部會仍在規劃中，之後同樣會陸續推出，就是希望國內的內需市場能夠更活絡，大家的經濟能夠更好。

▲各部會今年初步規劃的加碼振興票券。（圖／ETtoday）

為讓讀者更瞭解年相關加碼內容，《東森新媒體ETtoday》整理各部會最新規劃。

農遊券

農委會去年發行面額250元的農遊券，掀起各地區農會超市搶購熱潮，根據統計，當時使用率約達88.2％。

農委會說明，今年的農遊券會朝向配合五倍券來規劃，額度會比去年高，且數字相當吉利，至少會發放200萬張以上。

動滋券

為提振受疫情衝擊的運動產業，體育署去年曾推出面額500元的電子票券動滋券，採先登記後抽籤的方式，最終約376萬人領券。

體育署表示，目前正在研擬爭取特別預算發放動滋券，但為了避免集中消費特定業別，可能使用方式不同於去年，而是有意搭配五倍券推出加碼活動。

藝FUN券

文化部配合振興五倍券，已積極規劃藝FUN券政策，初步規劃仍以新台幣600元為面額，電子、紙本形式都有，而且總發行預算及份數將「比去年還多」。

客庄券

去年推出浪漫客庄旅遊券，總名額28萬份，以等值新台幣100元為單元，每人800元，可以自由選取張數，分次使用。

至於今年的客庄券，客委會指出，目前還在規劃中，面額也會與其他部會一同考量、盡量衡平。

五倍券

根據行政院規劃，五倍券預計在10月推出，總計10張，內含3張1000元、2張500元、5張200元；且比照去年的三倍券，擁有國幣等級的防偽能力。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而為了讓五倍券的使用更靈活，政院此次也推出「家戶綁定」方案，讓人人可領的五倍券使用效益可以最大化，如行動不便的長者或是嬰幼兒等，可讓家人代為運用。此次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

根據規劃，紙本五倍券，代領者一次可以代領4份，等於包含代領者，1個人一口氣最多可領5份五倍券。代領地點預計在超商與郵局，需要攜帶身分證或健保卡才能領取。

至於數位券部分，一個帳戶綁定上限為5份數位券；歸戶方式則是透過讀卡機或超商多功能事務機，插入健保卡進行綁定作業。