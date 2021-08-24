台中名店遭控「塑膠袋下鍋炸」連2天關門　附近攤商：外出散心了

▲炸雞翅店這2天未營業，附近攤商表示店長與親友外出遊玩散心。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區一家炸雞翅店遭指控，店員將雞翅下油鍋時連同塑膠袋直接浸入油鍋，等塑膠袋燒溶再將雞翅丟入，引發社會關注。22日衛生局上門稽查，顯示油品品質符合規定，但現場環境需要改善，而事發後，店家連2天都未開門營業，附近攤商表示，按往例中元節過後店家就會休息幾天。對於遭踢爆塑膠袋下油鍋一事，攤商也替店家抱不平，至於是否提告則要看店家態度。

附近攤商表示，該店遭到投訴後，店長及店員都頗為氣憤，認為指控是子虛烏有；攤商也說，有時拍攝角度的確會造成誤會，但事情鬧這麼大，確實有點衰。另外，一般傳統市場在農曆七月半過後都會休息2、3天，該店長這2天與親友出門遊玩散心，明日一早會返回工作岡位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲附近攤商表示，一般傳統市場在農曆七月半過後都會休息2、3天。（圖／記者白珈陽攝）

整起事件原起有民眾於臉書社團《爆料公社》指控，位在大里某市場的雞翅店，員工料理時，並沒有打開塑膠袋的封口，而是直接用袋底泡油，等塑膠袋底部遇熱融化，食材從破洞滑入鍋內，店員才又把塑膠袋拿起來，等於塑膠都溶在油裡。業者澄清，塑膠袋有先割開，才讓食材入油鍋油炸，非直接溶解方式處理。

食安處表示，8月22日現場稽查未見店家塑膠袋以熱油溶解情況，不過現場環境衛生尚有不符項目，包含油炸油設備及配管不潔、工作人員未佩戴工作帽、油桶未離地，已依規開立限期改善通知書，要求業者於8月30日改善。

另外食安處抽驗油品400cc送驗「總極性化合物」含量，結果也已經出爐，依照衛生福利部公告檢驗方法檢驗，尚符合規定(含量在25%以下)。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！



【更多新聞】



台中名店驚傳「塑膠袋下鍋炸」衛生局驗400c.c.炸油結果出爐



台中榮總設大型施打站 單日接種7千人！提升群體免疫速度



彰化150家店向非洲豬瘟源頭進貨 查獲20KG越南豬肉半成品送驗