台中女高中生被網友帶走2天！搭區間車北上　手遊好友名單遭刪

記者白珈陽／台中報導

台中市后里區1名劉姓女高中生，2天前於住處與1名疑似女網友外出後就不知去向，手機關機無法取得聯繫，家人擔心其安危只好請求警方協助，大甲警分局發現女高中生與網友在后里火車站購票搭火車北上，目前正全力調閱相關監視器畫面清查少女行蹤。

▲劉女身穿白衣與不明女子離開住處。（圖／截取自臉書《爆料公社》）

劉姓女高中生的表姊昨日於臉書《爆料公社》發文求助，稱23日劉女母親外出工作，返家後發現劉女不見蹤影，直到目前仍因劉手機關機聯絡不上，經調閱住處附近的監視器，發現有一名女子來接應劉女，不知該女身分為何，盼大家幫忙，也已報警處理。

▲劉女23日離開家中即失聯，家屬擔心劉女安危遂報警並上網求助。（圖／截取自臉書《爆料公社》）

劉女表姊指出，劉女愛玩手遊傳說對決，劉女失蹤後還曾有上線遊玩紀錄，本想利用遊戲留言聯絡，卻遭劉刪掉好友。

▲劉女的表姊指出，劉女愛玩傳說對決。（圖／截取自臉書《爆料公社》）

大甲警分局表示，劉女身高約160公分、體型略胖中等，警方接獲報案後發現劉女與不明女子於8月23日上午11時10分進后里火車站購票，劉女購車票，女子則使用悠遊卡，搭2164班次11時13分往台北站區間車北上、下午1時50分到站，持續清查中。

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