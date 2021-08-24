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台中榮總設大型施打站　單日接種7千人！提升群體免疫速度

▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中榮總規劃12條動線施打疫苗。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

高端疫苗開打，隨著疫苗種類增加，台中榮民總醫院加大接種規模，於研究大樓規劃12條動線施打疫苗， 1天約可替7000位市民接種，在各大醫院中是少見的規模，24日一早院長陳適安、2名副院長傅雲慶及李政鴻也特地親自關心施打情形。

今日上午台中榮總院內車位難求，原因就是榮總實施莫德納、高端、AZ等疫苗接種，院方為求院內人流管制，特地開放研究大樓，規劃動線，讓民眾能盡速施打。1名今日施打第二劑莫德納的民眾表示，榮總對於動線安排的很好、很流暢，不會有卡住的情形，感謝院方提供良好的接種環境。

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▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼民眾表示，感謝榮總提供良好的施打疫苗環境。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

陳適安表示，今日台中榮總出動12條施打疫苗動線，依照上午的進度，今天可以完成約7000人疫苗注射，感謝衛生局提供疫苗讓他們來服務台中市民。他說，大規模接種疫苗可以加快施打速度，盡快讓民眾獲得保護，也去除心中焦慮。

▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中榮總院長陳適安、家醫部主任許碧珊到場關心施打情形。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

負責規劃這次接種業務的家醫部主任許碧珊說，今日疫苗施打對象為一至三類、第七類的教師及孕婦等，預約情形良好，一開放就是秒殺。今日規劃12條動線，室內限定80人、戶外3000人，整體流程非常流暢，民眾從報名至施打僅約10分鐘，盼能在單位時間內提供最大的服務量能。

許碧珊表示，以1小時施打600人次計算，今日從上午8時至晚間8時，約可替7000人接種。今天榮總院內的志工、醫生、護理人員及社工都出動替市民服務，一梯次有100多人，全日約有300名醫事人員服務。

許碧珊指出，榮總施打規模是在醫院中少有的，這禮拜施打人數已有1萬多人，預計月底前會施打2萬多位市民，盼藉由提高服務量能，將民眾疫苗施打數量提升上去，讓社區免疫、群體免疫累加，對於台灣防疫有很大的幫助。

▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼醫護人員針筒吸取莫德納疫苗。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中榮總疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

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