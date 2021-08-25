男子杭州觀「鬼王潮」直接被捲走　路人嘶吼呼喚過程全都錄

記者魏有德／綜合報導

杭州一名男子昨（24）日為拍攝「鬼王潮」壯觀景象而站在堤岸邊，不過，一陣大潮過來後，該名男子重心不穩直接翻落錢塘江內。男子發生意外的整段過程被一旁的遊客拍下，當時，現場不少民眾深知「鬼王潮」的威力，見到潮水來時已提前往後退，一旁民眾焦急大喊呼喚也未能阻止意外發生。

▲杭州一名男子拍攝錢塘江「鬼王潮」不幸落水遇難。（圖／翻攝新浪新聞）

《正觀新聞》報導，一男子為拍攝「鬼王潮」被潮水捲走，本地人深知潮水力量大提前遠離，而拍攝者等潮水到來再跑已來不及，男子瞬間被捲走用力掙扎了一會後便消失，村民想救也無能為力。另一位看潮男子，被浪掀翻的電瓶車壓倒在地逃過一劫。 隨後消防應急救援中心參與了救援和打撈，數小時後將男子打撈上岸，已無生命體徵。

據了解，錢塘江在每年農歷7月18日前後會呈現水勢洶湧磅礡，甚至會超過傳統的818中秋前後的錢塘大潮，因此這段時期的潮水被民間稱為「鬼王潮」。

▲錢塘江「鬼王潮」。（圖／翻攝新浪新聞）

鬼王潮潮水於24日下午來抵達杭州西湖九溪附近錢塘江的觀潮點，這波潮水來臨使水面上升，潮水和江水交界處有不少魚兒騰空躍起，讓不少遊客感到相當震撼。杭州西湖風景名勝區錢江管理處工作人員表示，潮水高度是0.3公尺左右，「潮水大的話是要全段禁封，如果封禁的話每隔兩百公尺都會有工作人員站崗。」