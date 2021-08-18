中秋烤肉口角　他回家拿槍擊斃學弟！二審加重判21年

▲吳芳毅持槍射殺張姓學弟，台南高分院依殺人罪等將他加重判刑21年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年10月4日凌晨，台南新市區成功街1處民宅驚傳槍擊案，男子吳芳毅與國中學弟張修誌在新市區同場烤肉，兩人細故糾紛，吳男憤而回安定區住處拿出改造手槍與子彈，返回新市區對張男連開3槍，其中1槍打中張左胸，送醫後傷重不治，一審合併判吳男20年徒刑；21日上午，台南高分院二審加重判吳男21年徒刑。

吳芳毅於2013年間某日，以新台幣3萬元之代價，向自稱「葉建成」之人購買具殺傷力之非制式手槍一支（含彈匣1個）及具殺傷力之非制式子彈6顆，並藏放在其台南市新市區及安定區蘇厝等住處內。

吳芳毅與學弟張修誌於2020年10月4日凌晨4時許，同在台南市新市區社區內烤肉，二人因故發生口角爭執，並相互拉扯，雙方均離開現場後，吳與張以行動電話聯絡後互相嗆聲相約見面，吳男乃返回住所取出槍彈，並將子彈上膛後，於4日凌晨4時55分許，再駕車前往烤肉現場未遇張男，即朝路邊農田射擊子彈2顆洩憤。

吳男再前往張男位於新市區住處欲找其理論，待張男走出家門後，即基於殺人之不確定故意，朝張男方向擊發1槍，因未見張男倒地，又再擊發第2顆子彈，但因卡彈而無法順利擊發，排除卡彈後，再朝張男方向射擊一槍，致張男受有胸部穿刺傷併左側血胸、左上肺葉及左下肺葉撕裂傷、低血容積休克、急性腎衰竭、全身瀰漫性凝血功能異常等傷害，經送往台南市立安南醫院急救仍不治身亡。

吳男對持槍、殺人等犯罪事實均坦承不諱，雖主張其為義憤殺人等，但法官認為，吳男先與被害人發生口角爭執，並相互拉扯，雙方均已離開現場，吳男再與被害人以行動電話聯絡互嗆並相約見面，並返回住所取出槍、彈，前往被害人住處前開槍等情，顯見被告並非基於道義、公義之理由而生憤慨之心殺人，且被告是先返家取槍，再至被害人住處開槍，這與義憤殺人罪之「當場」要件不合，此一抗辯不足採信，應依普通殺人罪處斷。

台南地院依槍砲罪判吳7年6月徒刑、併科10萬元罰金；殺人罪部分判15年徒刑，合併應服刑20年。18日上午，台南高分院二審對吳男涉槍砲罪駁回上訴、殺人罪改判17年徒刑，諭知吳嫌共應服刑21年，還可上訴。

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