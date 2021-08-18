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搶票要快！高鐵中秋「加開179班車」8／20開賣　全車都是對號座

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵中秋連假將加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

下月就是中秋連假，高鐵公司宣布於9月17日至9月22日規劃為期6天之中秋疏運，並實施全車對號座，疏運期間增開179班次列車（南下84班、北上95班），總計6天提供797班次列車的旅運服務，並自8月20日凌晨零時起開放預購票。

高鐵公司表示，持續依照疫情指揮中心之最新防疫指引，進行乘載率管控及座位安排，敬請旅客提早訂位購票，以免影響行程。同時，部分夜間車次也將於疏運期間延後收班。

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此外，9月11日為中秋連假前之補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，於當（11）日增開3班次北上列車，各增開車次對號座車票同步於8月20日凌晨零時起開放預購票。

▲台灣高鐵9月11日（六）增開通勤時段班次資訊。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵9月11日（六）增開通勤時段班次資訊。（圖／高鐵）

台灣高鐵中秋疏運期間，維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，同時適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

目前高鐵列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食。旅客進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

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