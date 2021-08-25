睽違108天再現本土+0！確診累積破1.5萬　台灣抗疫3個月大事紀

▲台灣本土疫情爆發以來，歷經抗疫100多天再度「+0」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

睽違107天，台灣今（25）日終於再現本土零確診！自5月近中旬進入本土社區感染，全國在短短數天內升為三級警戒；累積確診案例數從1184例，一路增加至今日共15939例，期間更經歷4度延長三級警戒，直到日前宣布7/27起降為二級，卻仍有許多管制措施。縱使「+0」再現，許多人也認清「今非昔比」依然不敢鬆懈。目前我國疫苗施打涵蓋率已逾4成，若能達成70%，盼有群體免疫效果。

台灣進入社區感染

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我國上一次本土零確診發生在5月9日，直到機師、諾富特飯店群聚案發生時，所有人都還沒料到這意味著即將煙硝四起，緊接蘆洲獅子會、萬華茶室、宜蘭的遊藝場爆發群聚感染，5/11指揮中心指揮官陳時中在定調為「進入社區傳播」，5/15本土案例「+180」，雙北進入三級警戒；隨後5/18宣布全國升級為三級警戒，每日暴增數百例確診。

▲三級警戒期間，萬華茶室一度成為焦點。（圖／記者宋良義攝）

3+11爭議

當時外界將疫情爆發的矛頭指向「3＋11」的機組人員防疫措施放寬政策，其中民進黨立委范雲更因為從中協調該項政策，成了被撻伐的目標；不過陳時中在日前又表示「3＋11」政策不是防疫破口，再度引發各界爭議，甚至有網友說「難道萬華有蟲洞？」而范雲則回應，指揮官已說明清楚，「現在最重要就是大家團結防疫」。

醫療及篩檢量能緊繃、校正回歸

疫情衝擊下，篩檢和醫療量能一度緊繃，在5/22陳時中更首度宣布「校正回歸」，讓全民一頭霧水，也引發許多質疑和議論，他解釋是因為檢驗及通報出現「塞車」情況，因此將病例回歸至原先日期。期間每日的本土確診病例數，若包含校正回歸，長達半個多月維持單日400至500例，直到6/7後公布的新增病例，才不再出現校正回歸情形。

遠距、分流、實聯制

全國各級學校停課，不少學校以線上教學作為替代方案，也導致家長、老師和學生一陣兵荒馬亂，凸顯弱勢家庭困難；各企業也開始實行遠距、分流辦公，WFH關鍵字和各種撇步爆紅。賣場、市場出現搶購囤貨潮，而為了疫調以及分散人流，5月22日起也祭出實聯制、分流等措施。

▲三級警戒期間，賣場、市場等開始實聯制及分流。（圖／記者李毓康攝）

屏東Delta變種病毒

6月下旬屏東枋山鄉及枋寮鄉爆發Delta變種病毒案例，好在即時匡列和控制，該群聚染疫個案數維持17人，其餘人員皆為陰性，7月10日陳時中表示「已獲得控制」。屏東縣政府表示，全案集中檢疫的居家隔離者共667人，已在7月11日全數解隔離。其中72歲的枋寮果農妻案14816不幸在7月21日死亡，其餘16名確診者陸續康復出院，8月3日最後1名確診者出院。

4度延長三級警戒，7/27降為二級

全國三級警戒自5/18起，期間經過4度延長，除了八大行業暫停營業外，餐飲、休閒娛樂等各行業及場所都受到管制，包括暫時關閉或限縮營業條件，餐飲僅提供外帶等，直到7/13適度鬆綁至7/26，各地方政府仍不敢開放餐飲內用，7/27起降為二級後才陸續開放，然而許多業者禁不起疫情衝擊，紛紛宣告停止營業、倒閉、收店，當中不少為老字號餐飲，讓民眾感到不捨且無奈。

美、日等國捐贈疫苗

儘管疫情肆虐，但美國、日本、立陶宛等國家陸續捐贈我國Covid-19疫苗，其中美國在6月捐出原先承諾的75萬劑疫苗數量3倍以上，共250萬劑，還承諾將有第二波捐贈；而日本更三度捐贈AZ疫苗給台灣，網友也在社群感謝日本、讚頌台日友好情誼，紛紛表示未來疫情過後要「去日本買爆」來答謝報恩。

▲陳時中親赴機場迎接日本贈台AZ疫苗班機。（圖／指揮中心提供）

國產疫苗

而在國產疫苗部分，食藥署在7月19日通過高端疫苗的「緊急使用授權」（EUA），衛福部宣布自8/16起開放預約，8/23日起開打，包括總統蔡英文、副總統賴清德，各黨籍立委和議員、名人如焦糖哥哥陳嘉行、周玉蔻等也紛紛力挺，民眾也持續預約中。

另聯亞新冠疫苗未通過衛福部核准緊急使用授權（EUA），公司則決定向CDE及TFDA提起申訴，外界關注聯亞下一步，聯亞藥發言人范瀛云指出，將繼續進行二期臨床試驗，預計在10月完成數據分析，並召開解盲記者會公佈完整數字，另外青少年臨床試驗的部分，細節尚未出爐，仍須再開會討論，不排除在完成青少年臨床試驗後，再次申請EUA。

▲高端疫苗8月23日開打。（圖／記者李毓康攝）

疫苗施打情形

Covid-19疫苗施打作業陸續進行，初期疫苗施打後不良反應也成為讓部分民眾退卻原因，不過隨著疫苗供應及疫情狀況，加上面對變種病毒可能隨時侵襲，全民開始有呼聲「輪到你，就去打」。據衛福部統計，截至8月24日累計接種 10,404,722劑，疫苗接種人口涵蓋率40.91%，劑次人口比44.33 (劑/每百人)。

再現本土「+0」

縱使今天本土「+0」再現，但如今的二級相較於2020年已「今非昔比」，甚至先前民眾已開始認清「清零很困難」、「目標不是清零」、「就算零確診也不能大意」，許多醫師如前台大醫林氏璧也說過「回不去了」，表示雖然疫情終會過去，但「人們無法再回到跟過往一模一樣的生活」，只能在齊心努力抗疫下，從適應中做出轉變。

「提升疫苗施打涵蓋率」仍是世界各國恢復正常生活的指標之一，然而在疫苗量能不足情形下，也是許多國家面臨的考驗。目前我國疫苗涵蓋率已達4成，若能超過70%，盼能達成群體免疫。此時此刻，世界不少專業人士意識到「病毒不分國界，不分階級」，因此團結抗疫仍是全球共同指標。

▲全民陸續接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）