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睽違108天再現本土+0！確診累積破1.5萬　台灣抗疫3個月大事紀

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣本土疫情爆發以來，歷經抗疫100多天再度「+0」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

睽違107天，台灣今（25）日終於再現本土零確診！自5月近中旬進入本土社區感染，全國在短短數天內升為三級警戒；累積確診案例數從1184例，一路增加至今日共15939例，期間更經歷4度延長三級警戒，直到日前宣布7/27起降為二級，卻仍有許多管制措施。縱使「+0」再現，許多人也認清「今非昔比」依然不敢鬆懈。目前我國疫苗施打涵蓋率已逾4成，若能達成70%，盼有群體免疫效果。

台灣進入社區感染

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我國上一次本土零確診發生在5月9日，直到機師、諾富特飯店群聚案發生時，所有人都還沒料到這意味著即將煙硝四起，緊接蘆洲獅子會、萬華茶室、宜蘭的遊藝場爆發群聚感染，5/11指揮中心指揮官陳時中在定調為「進入社區傳播」，5/15本土案例「+180」，雙北進入三級警戒；隨後5/18宣布全國升級為三級警戒，每日暴增數百例確診。

▲三級警戒期間，萬華茶室一度成為焦點。（圖／記者宋良義攝）

3+11爭議

當時外界將疫情爆發的矛頭指向「3＋11」的機組人員防疫措施放寬政策，其中民進黨立委范雲更因為從中協調該項政策，成了被撻伐的目標；不過陳時中在日前又表示「3＋11」政策不是防疫破口，再度引發各界爭議，甚至有網友說「難道萬華有蟲洞？」而范雲則回應，指揮官已說明清楚，「現在最重要就是大家團結防疫」。

醫療及篩檢量能緊繃、校正回歸

疫情衝擊下，篩檢和醫療量能一度緊繃，在5/22陳時中更首度宣布「校正回歸」，讓全民一頭霧水，也引發許多質疑和議論，他解釋是因為檢驗及通報出現「塞車」情況，因此將病例回歸至原先日期。期間每日的本土確診病例數，若包含校正回歸，長達半個多月維持單日400至500例，直到6/7後公布的新增病例，才不再出現校正回歸情形。

遠距、分流、實聯制

全國各級學校停課，不少學校以線上教學作為替代方案，也導致家長、老師和學生一陣兵荒馬亂，凸顯弱勢家庭困難；各企業也開始實行遠距、分流辦公，WFH關鍵字和各種撇步爆紅。賣場、市場出現搶購囤貨潮，而為了疫調以及分散人流，5月22日起也祭出實聯制、分流等措施。

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲三級警戒期間，賣場、市場等開始實聯制及分流。（圖／記者李毓康攝）

屏東Delta變種病毒

6月下旬屏東枋山鄉及枋寮鄉爆發Delta變種病毒案例，好在即時匡列和控制，該群聚染疫個案數維持17人，其餘人員皆為陰性，7月10日陳時中表示「已獲得控制」。屏東縣政府表示，全案集中檢疫的居家隔離者共667人，已在7月11日全數解隔離。其中72歲的枋寮果農妻案14816不幸在7月21日死亡，其餘16名確診者陸續康復出院，8月3日最後1名確診者出院。

4度延長三級警戒，7/27降為二級

全國三級警戒自5/18起，期間經過4度延長，除了八大行業暫停營業外，餐飲、休閒娛樂等各行業及場所都受到管制，包括暫時關閉或限縮營業條件，餐飲僅提供外帶等，直到7/13適度鬆綁至7/26，各地方政府仍不敢開放餐飲內用，7/27起降為二級後才陸續開放，然而許多業者禁不起疫情衝擊，紛紛宣告停止營業、倒閉、收店，當中不少為老字號餐飲，讓民眾感到不捨且無奈。

美、日等國捐贈疫苗

儘管疫情肆虐，但美國、日本、立陶宛等國家陸續捐贈我國Covid-19疫苗，其中美國在6月捐出原先承諾的75萬劑疫苗數量3倍以上，共250萬劑，還承諾將有第二波捐贈；而日本更三度捐贈AZ疫苗給台灣，網友也在社群感謝日本、讚頌台日友好情誼，紛紛表示未來疫情過後要「去日本買爆」來答謝報恩。

▲陳時中親赴機場迎接日本贈台AZ疫苗班機。（圖／指揮中心提供）

國產疫苗

而在國產疫苗部分，食藥署在7月19日通過高端疫苗的「緊急使用授權」（EUA），衛福部宣布自8/16起開放預約，8/23日起開打，包括總統蔡英文、副總統賴清德，各黨籍立委和議員、名人如焦糖哥哥陳嘉行、周玉蔻等也紛紛力挺，民眾也持續預約中。

另聯亞新冠疫苗未通過衛福部核准緊急使用授權（EUA），公司則決定向CDE及TFDA提起申訴，外界關注聯亞下一步，聯亞藥發言人范瀛云指出，將繼續進行二期臨床試驗，預計在10月完成數據分析，並召開解盲記者會公佈完整數字，另外青少年臨床試驗的部分，細節尚未出爐，仍須再開會討論，不排除在完成青少年臨床試驗後，再次申請EUA。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗8月23日開打。（圖／記者李毓康攝）

疫苗施打情形

Covid-19疫苗施打作業陸續進行，初期疫苗施打後不良反應也成為讓部分民眾退卻原因，不過隨著疫苗供應及疫情狀況，加上面對變種病毒可能隨時侵襲，全民開始有呼聲「輪到你，就去打」。據衛福部統計，截至8月24日累計接種 10,404,722劑，疫苗接種人口涵蓋率40.91%，劑次人口比44.33 (劑/每百人)。

再現本土「+0」

縱使今天本土「+0」再現，但如今的二級相較於2020年已「今非昔比」，甚至先前民眾已開始認清「清零很困難」、「目標不是清零」、「就算零確診也不能大意」，許多醫師如前台大醫林氏璧也說過「回不去了」，表示雖然疫情終會過去，但「人們無法再回到跟過往一模一樣的生活」，只能在齊心努力抗疫下，從適應中做出轉變。

「提升疫苗施打涵蓋率」仍是世界各國恢復正常生活的指標之一，然而在疫苗量能不足情形下，也是許多國家面臨的考驗。目前我國疫苗涵蓋率已達4成，若能超過70%，盼能達成群體免疫。此時此刻，世界不少專業人士意識到「病毒不分國界，不分階級」，因此團結抗疫仍是全球共同指標。

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲全民陸續接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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