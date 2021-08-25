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睽違108天本土+0　陳其邁不放心：北部隱形傳播鏈還要觀察14天

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違108天終於本土+0！中央流行疫情指揮中心25日公布國內無新增本土個案，這是從5/9之後、本土疫情爆發以來首見的零新增本土。高雄市長陳其邁指出，可以稍微高興一下，但國內隱形傳播鏈在北部地區還必須觀察14天。

對於國內本土再出現+0，陳其邁下午受訪表示，這已經相隔很長一段時間，可以稍微高興一下，但是國內隱形傳播鏈在北部地區還必須觀察14天，看有沒有新增個案。

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▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁下午出席「公共運輸省很大 支付整合便利行」記者會。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁指出，其他縣市還是有南北移動所造成的風險，所以在公共場所大家還是要戴上口罩，尤其南北移動在高雄，有超過4成都是在家裡面的感染，呼籲訪客或從北部地區回來的民眾還是盡量戴上口罩，除非是獨立空間，才可以比較安全，否則家戶傳播率，以現在的英國變種病毒來看，其實風險還是非常高。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布本土零新增，現場也準備甜甜圈，象徵終於又見+0。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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