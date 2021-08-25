　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幫上千家商店免費申請紓困　鍾佳濱以實際行動抑制黃牛

▲立委鍾佳濱及服務團隊二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

▲立委鍾佳濱及服務團隊二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

經濟部辦理商業服務業紓困方案，卻有黃牛趁機發災難財，屏東縣立委鍾佳濱以實際行動協助小店家，二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。由於紓困方案將於8月31日到期，他呼籲符合資格的店家把握最後機會踴躍提出申請，如申請作業有困難，可找該服務處免費協助申辦。

▲立委鍾佳濱及服務團隊二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

▲立委鍾佳濱及服務團隊二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

經濟部商業服務業紓困方案，只要有營業登記且營業額衰退50%以上，就可提出申請，申請成功可獲得4萬元補助，相較於勞動部的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活津貼」、衛福部擴大急難紓困計畫的1萬元至3萬元紓困金，較為優渥，不過也因此傳出黃牛代辦每件抽佣3千元至5千元情事。

二個多月前，鍾佳濱發現屏東有不少店家不知道經濟部商業服務業紓困方案，也不知如何線上申請，因此辦理研習訓練服務處所有的工作人員全力投入協助商店辦理商業服務業紓困申請。

起初，有不少店家半信半疑，甚至質疑是詐騙集團，紛紛打電話或親至到服務處求證。後來隨著申辦核准件數增加，許多商店負責人領到4萬元紓困金後，口耳相傳，請求協助的民眾激增，甚至有不少商店負責人退還勞動部、衛福部的紓困金，改申請商業服務業紓困。

鍾佳濱指出，該服務處所有工作同仁全是義務協助辦理紓困申請，不收任何費用，且除了申辦作業所需拍照上傳文件外，也不會扣留證件，雖然最近因為申辦期限將屆，案件特別的多，但全體同仁都全力協助鄉親，只要符合申請資格條件都可以提出申請。

他強調，紓困是救急，振興則是恢復元氣，等紓困告一段落後，他會緊盯著振興方案的執行與落實，督促政府讓飽受疫情傷害的店家快速振作起來。

►Her今天推出「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！契爾氏冰河醣蛋白保濕霜125ml：原價1850元、特價1420元

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
辣妹掛2片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞爆
台南查獲走私越南月餅！　「非洲豬瘟」檢驗結果出爐
主持人抓女進房性侵！　41秒完整監控片曝光
快訊／陸軍中將副司令兒酒醉鬧事　軍方處分公布
Delta大魔王！34人打過疫苗還是感染　境外移入近九成都是
幫總統打疫苗被虧「抽海陸」！　美女護理長回應了
八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」　曝奢侈開銷引眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

炎炎夏日停等紅燈陰影處躲太陽　小心代價高！

幫上千家商店免費申請紓困　鍾佳濱以實際行動抑制黃牛

汽燃費繳了嗎？延至31日　逾期繳納將挨罰

新北夫婦出遊車拋錨　巡警即刻救援助解圍

全球離岸風電工程船首艘懸掛我國國旗　東方風能：用心培訓人才

花蓮防疫暖心食堂完成階段性任務　2萬4千弱勢受惠圓滿落幕

工廠搭排問題令業者困擾　李啟維爭取市府積極協助解決

Garmin投資90億　看好台南技發展潛力

高雄回收車突然燒起來！車斗垃圾噴一地臭爆　深夜抓到「兇手」了

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

炎炎夏日停等紅燈陰影處躲太陽　小心代價高！

幫上千家商店免費申請紓困　鍾佳濱以實際行動抑制黃牛

汽燃費繳了嗎？延至31日　逾期繳納將挨罰

新北夫婦出遊車拋錨　巡警即刻救援助解圍

全球離岸風電工程船首艘懸掛我國國旗　東方風能：用心培訓人才

花蓮防疫暖心食堂完成階段性任務　2萬4千弱勢受惠圓滿落幕

工廠搭排問題令業者困擾　李啟維爭取市府積極協助解決

Garmin投資90億　看好台南技發展潛力

高雄回收車突然燒起來！車斗垃圾噴一地臭爆　深夜抓到「兇手」了

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

違規停車是因為「車位不夠還是懶」？網友正反論戰揭真實人性

2020年銷售第一的腮紅盤　再推「暖茶土色」整盤美炸！

點早餐店奶茶「加3倍奶精」　原因揭曉讓女店員超傻眼

台北華國大飯店10／31熄燈！689字淚謝：期待2023年士林見

歷經賠售再出發　仁愛國小、附中學區小豪宅創次高價

「半半醬」涮嘴夠味！台南超正宗韓式炸雞　椒鹽酥嫩、紅醬帶辣勁

羅PD再度合作99s　《機智醫生》配角也出動⋯錄影時間地點曝光

女遭主持人拖進房性侵！再PO長文曝關鍵錄音：他當著警察的面承認

吳明杰／美國撤阿富汗　中國保證撿到槍？

中華男籃飛關島拚亞洲盃門票　ELEVEN體育家族2場都有播

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

地方熱門新聞

高雄回收車突燒起來！兇手抓到了

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

台東水泥預拌車翻落田！　24歲駕駛「甩噴車外」傷重身亡

瑞芳警分局長交接　新北警局長黃宗仁期勉

即／豐原貨車撞電線桿！3傷1受困車頭毀

Garmin投資90億看好台南

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

黃偉哲視察亞太國際棒球訓練中心

金山六三社區變身水水田莊　六股里環境改造立典範

汽燃費繳了嗎？延至31日　逾期繳納將挨罰

工廠搭排問題令業者困擾

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

鍾佳濱幫上千家商店免費申請紓困

更多熱門

相關新聞

振興五倍券家戶集資上限「最多5份」　各部會發券統一平台抽籤

振興五倍券家戶集資上限「最多5份」　各部會發券統一平台抽籤

振興五倍券眾所期待，經濟部為衝刺數位領取比例，今年除將爭取預算為餐飲業等受創產業加碼外，對於家人間想集資用於高額消費者，將以健保卡領取加上戶籍，作為家戶總歸戶的認定標準，而紙本、數位均開放家戶集資使用，一人最多可領5份振興券，各部會搭配的各類券也將統籌至同一平台辦理抽籤，相關細節將待行政院拍板後對外公佈。

全時勞工1萬元生活補助擴大至2類人　中高齡已有3480人領到

全時勞工1萬元生活補助擴大至2類人　中高齡已有3480人領到

金門縣普發現金5千！第一波3.3萬人8月底前可領到

金門縣普發現金5千！第一波3.3萬人8月底前可領到

振興五倍券加碼　經長王美花：餐飲、糕餅、市場、夜市優先！

振興五倍券加碼　經長王美花：餐飲、糕餅、市場、夜市優先！

台協助美日歐解決車用晶片荒　經長王美花：目標第四季供需平衡

台協助美日歐解決車用晶片荒　經長王美花：目標第四季供需平衡

關鍵字：

鍾佳濱立委經濟部紓困黃牛代辦申請

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面