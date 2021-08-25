幫上千家商店免費申請紓困　鍾佳濱以實際行動抑制黃牛

▲立委鍾佳濱及服務團隊二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

經濟部辦理商業服務業紓困方案，卻有黃牛趁機發災難財，屏東縣立委鍾佳濱以實際行動協助小店家，二個月來義務為屏東一千多家商店完成紓困申請。由於紓困方案將於8月31日到期，他呼籲符合資格的店家把握最後機會踴躍提出申請，如申請作業有困難，可找該服務處免費協助申辦。

經濟部商業服務業紓困方案，只要有營業登記且營業額衰退50%以上，就可提出申請，申請成功可獲得4萬元補助，相較於勞動部的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活津貼」、衛福部擴大急難紓困計畫的1萬元至3萬元紓困金，較為優渥，不過也因此傳出黃牛代辦每件抽佣3千元至5千元情事。

二個多月前，鍾佳濱發現屏東有不少店家不知道經濟部商業服務業紓困方案，也不知如何線上申請，因此辦理研習訓練服務處所有的工作人員全力投入協助商店辦理商業服務業紓困申請。

起初，有不少店家半信半疑，甚至質疑是詐騙集團，紛紛打電話或親至到服務處求證。後來隨著申辦核准件數增加，許多商店負責人領到4萬元紓困金後，口耳相傳，請求協助的民眾激增，甚至有不少商店負責人退還勞動部、衛福部的紓困金，改申請商業服務業紓困。

鍾佳濱指出，該服務處所有工作同仁全是義務協助辦理紓困申請，不收任何費用，且除了申辦作業所需拍照上傳文件外，也不會扣留證件，雖然最近因為申辦期限將屆，案件特別的多，但全體同仁都全力協助鄉親，只要符合申請資格條件都可以提出申請。

他強調，紓困是救急，振興則是恢復元氣，等紓困告一段落後，他會緊盯著振興方案的執行與落實，督促政府讓飽受疫情傷害的店家快速振作起來。

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