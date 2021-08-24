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金門縣普發現金5千元敲定！第一波3.3萬人8月底前可領到

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門縣府敲定每位縣民普發紓困現金5000元，經多次研議執行細節及發放模式，於24日公告相關作業規定，包含紓困金發放的請領對象、作業辦法、申請期程，其中第一波紓困金將於8月底前撥入個人帳戶，希望讓鄉親得到最實質、最有感、最到位的協助。

▲金門縣發放紓困金於9月受理申請。（圖／記者林名揚翻攝）
▲金門縣發放紓困金於9月開始受理申請。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門縣發放紓困金於9月受理申請。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣府表示，8月初經議會通過金門縣縣民每人發放紓困金5千元後，縣府以最快速、最即時的發放腹案，並與鄉鎮公所多次研議執行細節及發放模式，於24日公告相關作業規定，也在縣府於網站公告「金門縣政府一百一十年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響發放紓困金作業要點」等相關規定，請領對象以戶籍作業基準日110年7月20日設籍金門縣者，及取得居留證為金門縣地址之外(陸)籍配偶為發放對象。

▲金門縣發放紓困金於9月受理申請。（圖／記者林名揚翻攝）

而為便利民眾申請，提供三種模式，包含紙本申請、郵寄申請及線上申請，經戶籍所在地鄉鎮公所收件及初審，該紓困金就能匯入符合領取者指定帳戶。申請期程自公告日起至今年9月30日截止，逾期不受理，未申請者視無條件自動放棄請領資格。

縣長楊鎮浯表示，為簡化作業程序，減輕年長者負擔，因此曾申請金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼或金門縣身心障礙者生活補貼等4類民眾經查符合請領資格者，紓困金將由縣府逕匯入申請時所提供的本人金融帳戶，預計第一波紓困金可於8月底前發放，符合請領資格者人數約為3.3萬餘人。

▲金門縣發放紓困金於9月受理申請。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者林名揚翻攝）

而採紙本申請者應填具申請表並簽章、浮貼金融帳戶封面影本，由戶籍所在地鄉鎮公所收件及初核，縣府複核無誤後撥款，收件期間從9月1日至30日止。另為便利民眾申請，縣府規劃村(里)辦公處自從9月1日至6日期間協助收件，該期間亦可受理郵寄申請，以雙掛號寄送至戶籍地鄉鎮公所提出申請，並註明「金門縣民110年紓困金申請專案收」。

另外，為減少群聚風險及加速申請作業，縣府特別開發線上申請系統，預計於9月6日前開放線上申請，申請者可透過該系統，直接填具相關資料即完成申請程序，相關操作細節將於上線前另行公告。

縣府提醒，若屬下述3種情形者必須由紙本提出申請，包含未成年且無金融帳戶得由父母其中一方或監護人代領；另外，金融帳戶因特殊原因無法匯款，請申請者本人攜帶身分證明文件正本親自至戶籍地鄉(鎮)公所申請，並填具切結書；第三、外(陸)籍配偶，需檢附最近一期居留證，經鄉鎮公所初核及縣府複核無誤後匯入指定金融帳戶。

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