打了高端有多餓？吳思瑤嗑3碗燒臘飯　王浩宇吃6餐多「這副作用」

▲立委吳思瑤打完高端疫苗後吃了三碗飯，前桃園市議員王浩宇還吃了6餐。（合成圖／翻攝吳思瑤臉書、王浩宇臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗23日開始施打，許多人在網路上討論副作用會很餓，民進黨立委吳思瑤以及前桃園市議員王浩宇在接種完高端後食慾大開，在臉書分享自己吃了哪些東西。

王浩宇25日在臉書分享「我的高端24小時」，體溫最高36.9度、最低36.3度，施打部位沒有任何感覺，真的一點都沒有，現在連針孔都找不到了。

王浩宇也提到，昨天晚上非常餓，吃了大麥克套餐、沙拉、綠茶、杯麵、牛奶，晚上睡前又吃了鐵板燒，包含三鮮、高麗菜跟雞腿，晚上非常好睡、直接睡到天亮，起來就九點了。但目前已經不餓了，早上沒什麼食慾。

王浩宇還說，可能是因為昨天真的吃很多的關係，早上起床後連續上了三次廁所，一直都在排便，「感覺宿便全部都排光了」，網友笑稱「副作用：多吃多拉」、「其實高端的副作用是清宿便？」

打完高端後的12小時，吳思瑤直呼「真的會餓耶」，除了肚子餓想吃東西外，真的沒有其他感覺，但她昨晚煮了一鍋燒臘飯備戰，結果，一連吃了三大碗。

吳思瑤說疫苗打完後，在診所拿了退燒止痛藥，完全沒有派上用場，手臂也沒有任何紅腫或痠痛，一覺到天亮，睡好睡滿。一直到今天早上，吳思瑤在臉書發文「又餓了，早餐吃什麼呢？」提醒大家慎防發胖，支持國產疫苗。