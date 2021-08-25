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黃捷一張「網美照」回報接種高端反應　網驚副作用：你變更美了

▲▼黃捷接種高端疫苗後，PO出網美照回報反應。（圖／黃捷提供／Facebook／黃捷 高雄市議員）

▲黃捷接種高端疫苗後，PO出網美照回報反應。（圖／黃捷提供／Facebook／黃捷 高雄市議員）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市議員黃捷在23日高端開打首日，就前往「鳳山大東文化藝術中心」接種疫苗，在24日接種滿24小時後，在臉書上放上一張網美照，回報接種後的反應，竟然讓網友笑虧她的副作用是「變更美了」。

▲▼高雄市議員黃捷接種高端疫苗。（圖／黃捷提供）

▲黃捷首日就接種高端疫苗。（圖／黃捷提供）

黃捷臉書發文表示，「報告！我打完高端超過24小時了！目前只感覺很容易肚子餓，但我平常就易餓，應該不是副作用，除了一直吃之外，一顆止痛藥都沒用上，還跑去重訓，大家打完高端後有發生什麼副作用嗎？記得一定要多喝水喔！」

▲▼黃捷接種高端疫苗後，PO出網美照回報反應。（圖／Facebook／黃捷 高雄市議員）

▲黃捷PO出網美照後，網友都笑說副作用是變美了。（圖／Facebook／黃捷 高雄市議員）

網友看到黃捷的發文表示，「好像變漂亮了，是打高端的關係嗎」、「副作用就是人變更美了！」、「打完後，覺得議員更美了」、「我覺得你的副作用…是變的更美了」、「這張好看欸，妳是不是打到小臉針？」、「看來高端的副作用是會變美！黃捷議員打完後更美了！」、「欸欸欸，打完疫苗可以這麼美？」

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