「某國政府」積極協助下批疫苗　他曝最快到貨時間：我洩題了

▲民眾接種高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

目前第六輪疫苗開放施打高端，而中央流行疫情指揮中心規劃第七輪將接種AZ，外界也紛紛關心接下來是否還有其他疫苗到貨。桃園市前議員王浩宇表示，經過某國政府的積極協助下，下批疫苗最快月底前就會到貨，「我已經洩題了，其他不方便說」，也讓網友紛紛猜到底是哪家疫苗。

指揮中心統計，國內目前疫苗庫存，AZ有68萬3000劑，莫德納疫苗19萬8000劑，另有24萬莫德納剛檢驗封緘完成，將會納入。

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▲▼第六輪疫苗開放施打高端。（圖／記者湯興漢攝）



王浩宇24日深夜在臉書說，關於後續的疫苗，很多朋友私下跟他表達焦慮，請各位放心，經過某國政府的積極協助下，下批疫苗最快月底前就會到貨，數量達百萬劑以上，而且是12至18歲青少年能施打的疫苗，「我已經洩題了，其他不方便說。」

對此，許多網友紛紛留言，「應該是美國政府才會積極協助台灣啦！而且12～17歲可以打的有兩種，BNT跟莫德納，所以是美國的莫德納，選我正解」、「BNT嗎」。

原本傳出首批BNT可望在中秋節前到貨，首批到貨落在150至200萬劑。但根據《聯合新聞網》報導，最快8月底就會有150萬劑至200萬劑運抵台灣。至於詳細疫苗進貨數量及情形，仍有待指揮中心公布。

▼王浩宇發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

