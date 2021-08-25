懷疑嬰兒被調包　他朝診所丟「甲苯汽油彈」：孩子長得不像我

▲41歲謝姓男子找醫師理論被拒後，竟「亮槍」還丟擲易燃甲苯玻璃瓶，現場散布玻璃碎片與甲苯液體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

41歲謝姓男子，懷疑台南市北區1家幼婦診所「調包」他的孩子，心生不滿下，23日下午涉嫌前往該診所興師問罪被拒，竟「亮槍」還丟擲易燃甲苯玻璃瓶，現場散布玻璃碎片與甲苯液體後離去，台南市警五分局將謝嫌拘提到案，依公共危險、恐嚇罪嫌等送辦外，並請檢察官聲請預防性羈押，25日上午裁定羈押獲准。

台南市警五分局開元派出所，8月23日下午4時30分許接獲轄區1家婦幼診所報案稱來電，稱有不明男子丟躑疑似汽油玻璃瓶，警方趕赴現場時，犯嫌已逃逸，經查為41歲謝姓男子所為。

警方初步調查，謝嫌女友在2年前曾在該診所生小孩，謝男覺得孩子愈來愈不像他，懷疑這個孩子不是他的，應是診所將他的孩子「調包」，而後就對該診所心生怨懟，常以電話騒擾或在其網站不友善留言，這次是親自前往該診所，欲找醫師興師問罪時，遭保全攔阻，憤而掀開背包露出疑似槍枝物品，並向診所大廳投擲含甲苯玻璃瓶（未點火），現場散布玻璃碎片與甲苯液體後，隨即駕駛自小客車離去，此舉也造成診所待診患者受到驚嚇。診所以前不想鬧大，也沒有搭理謝嫌，沒想到謝男越鬧越過分，這次還主動上門欲攻擊醫護人員，診所忍無可忍報警查處。

案經五分局報請檢察官指揮偵辦，持檢方開的拘票報循線於23日晚上6時30分將謝嫌帶案偵辦，並扣押作案用鎮暴瓦斯槍2枝及甲苯1桶。全案偵訊後依恐嚇、公共危險罪嫌送辦。

▲台南市警五分局開元所長何世宸說明查緝案情。

據了解，警方在訊問時，謝嫌向警方大吐苦水，謝嫌除控訴他的孩子被診所調包外，並說他上國際兒童協尋相關網站去搜尋他的「孩子」，結果發現1名在馬來西亞的孩子照片長得很像他，他認定就是他被「調包」失蹤的孩子，所以他要去找診所理論。他並提供他蒐集的資料給警方看，證明其所言不虛。

但警方調查，謝嫌與女友並未結婚，且已經分手，目前孩子是其前女友自已看養，也不是謝嫌自己在養，如懷疑孩子被調包，去做親子鑑定即可查明，也不需騒擾恐嚇診所。此外，現在醫療院所對新生兒都有標準SOP身分確認證明程序，該家診所是台南知名婦幼診所，謝嫌所言實無法證實其所言為真。

警方懷疑謝嫌之邏輯思考可能有問題，或另有所圖，為預防發生公共危害情事，五分局建請檢察官向台南地院對謝嫌聲請預防性羈押，檢察官偵訊後也採納警方建言，向台南地院提出預防性羈押聲請，台南地院於25日上午裁定羈押獲准。

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