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社會 社會焦點 保障人權

找醫師被拒亮槍！他朝診所丟「甲苯汽油彈」未點火　警建請羈押

▲69歲謝姓男子因對診所心有不滿，在找醫師理論被拒後，竟「亮槍」還丟擲易燃甲苯玻璃瓶，現場散布玻璃碎片與甲苯液體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲69歲謝姓男子因對診所心有不滿，在找醫師理論被拒後，竟「亮槍」還丟擲易燃甲苯玻璃瓶，現場散布玻璃碎片與甲苯液體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名69歲謝姓男子，疑對台南市北區1家婦幼診所不滿，23日下午涉嫌前往該診所欲找醫師被拒，竟「亮槍」還丟擲易燃甲苯玻璃瓶（未點火），現場散布玻璃碎片與甲苯液體後駕車離去，台南市警五分局據報持拘票將謝嫌拘提到案，除依公共危險、恐嚇罪嫌等送辦外，並請檢察官聲請預防性羈押。

台南市警五分局開元派出所，8月23日下午4時30分許接獲轄區1家婦幼診所報案稱來電，稱有不明男子丟躑疑似汽油玻璃瓶，警方趕赴現場時，犯嫌已逃逸，案經查為69歲謝姓男子所為。

▲69歲謝姓男子因對診所心有不滿，在找醫師理論被拒後，竟「亮槍」還丟擲易燃甲苯玻璃瓶，現場散布玻璃碎片與甲苯液體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查，謝嫌女友在2年前曾在該診所生小孩，而後就對該診所心生怨懟，常在其網站留不友善留言，這次是親自前往該診所，欲找醫師理論，遭保全攔阻，憤而掀開背包露出疑似槍枝物品，並向診所大廳投擲含甲苯玻璃瓶（未點火），現場散布玻璃碎片與甲苯液體後，隨即駕駛自小客車離去。

案經五分局報請檢察官指揮偵辦，持檢方開的拘票報循線於23日晚上6時30分將謝嫌帶案偵辦，並扣押作案用鎮暴瓦斯槍2枝及甲苯1桶。全案偵訊後依恐嚇、公共危險罪嫌送辦外，為防發生公共危害，五分局並建請檢察官向法院對謝嫌聲請預防性羈押。

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