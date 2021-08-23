快訊／新店鞭炮哥起訴了！車禍埋火線　女遭尾隨潑糞誣染疫

▲邱銘祥多次深夜在新店某社區附近燃放煙火鞭炮擾亂安寧。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區男子邱銘祥從前年起在社區深夜放鞭炮，還製作假傳單，誣指藍姓女鄰居新冠肺炎確診，還對藍女潑糞，讓社區民眾不堪其擾，台北地檢署調查，原來起因於邱的女友和藍女在宜蘭曾發生一起小車禍，結果是邱男一度被收押，檢察官23日偵查終結，依恐嚇、侮辱等罪嫌起訴。

檢警調查，邱銘祥2019年間和女友到宜蘭梅花湖遊玩時，因為搭遊園車不慎和前方的藍姓女子發生事故，邱疑似不滿事後藍女要求6萬元賠償，隔年初開始，時常發簡訊恐嚇藍女，並在半夜跑到藍女居住的社區附近中興路、環河路等地放鞭炮。

2021年2月1日晚間，邱男埋伏在路邊等著藍女出現，從後方潑灑糞水等穢物後，上社區群組留言「剛剛有人掉進糞，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」；4月12日上午，已經飽受驚嚇的藍女搭兒子的車去上班，邱男開車尾隨，多次以超車、減速等方式逼車，並丟擲不明物品，讓藍女心生畏懼。

5月17日凌晨，邱男又製作傳單，「防疫破口(新店人請注意)，此個案為新店人本身隱瞞確診」，並且公佈欄女住址等個資，有住戶看了傳單，打電話問藍女是否真的確診，藍女才知道自己被誣陷，憤而提告。

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