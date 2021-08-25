宅神爆五倍券是「找他們」包裝！公文曝光　能先打AZ或莫德納

▲朱學恒貼出公文照爆料。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

網搜小組／鄺郁庭報導

這波本土疫情重創各行業，行政院拍板今年將再度發行「振興五倍券」，日前財政部表示，這次五倍券不會有塑膠套，但還是會有一個簡單的紙封套。「宅神」朱學恒就在臉書貼出公文照片，爆料「你以為自動包裝好的五倍券，都是台電中油員工跑去監獄，跟受刑人一起一天400元包出來的。」引發討論。

朱學恒貼出台電的公文照，上面的主旨清楚印著「為配合政府紓困及振興措施，本公司奉經濟部指示協助新竹監獄『振興五倍券分裝作業』……」說明處的工作內容則寫著「監督振興券分裝工作組之各項封裝作業，以及振興券提領、封裝品管、點收、搬運入庫等作業」。

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其中，還有一點特別寫明，「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，旨揭任務將依中央流行疫情指揮中心之相關防疫措施（如適當工作空間、定期快篩）辦理，支援人員另由經濟部造冊安排施打第1劑AstraZeneca或莫德納疫苗（已接種過第1劑疫苗者，須另填報疫苗廠牌及接種日期），以維護人員安全。」

「原來你以為自動包裝好的五倍券，都是台電中油員工跑去監獄，跟受刑人一起一天400元包出來的。」朱學恒直呼，看公文的內容，感覺唯一的誘惑就是「可以打疫苗而且不是高端。」最後他吐槽「這個政府不說，我都不知道台電中油的專長不是油電，而是監獄五倍券手工藝呢！」而且一包就要一個月，「真是辛苦你們了！」

宅神還在留言處開酸「打工換疫苗，跟打工換宿一樣呢！」吸引其他人議論，「難怪第十類的人一直等不到疫苗可打」、「監獄真的是工廠委外加工的好地方」、「機智牢房生活、機智的中油生活」、「不只受刑人，還有很多公務員工作放一邊要輪值去管理」、「替國家工作為什麼不支持國產疫苗呢？」