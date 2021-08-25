為爭女友約談判！情敵「不講武德」撂6人揮棒痛毆　男停車場慘濺血

▲蘇嫌等5名嫌犯已遭警方追查到案，其餘2人則已掌握身分，正進一步調查中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區24日晚間發生鬥毆事件，警方調查，27歲的莊姓男子、與23歲的蘇男為爭搶女友而發生爭執，雙方相約在一處KTV進行談判，但蘇男一到場後即撂來另外6人持棍痛毆莊男，隨後見警到場眾人一哄而散。案經警方偵辦，稍早已循線追查蘇嫌等5名涉案人到案，其餘2人已掌握身分，全案進一步積極偵辦中。

高雄林園分局中庄派出所24日晚間10時36分接獲通報，大寮區一處KTV附近停車場傳出打架鬥毆案，立即啟動快打部隊到場，重惡煞見到警方後立即一哄而散，驅車逃離現場，僅有遭毆打的莊男滿身是傷、及其一名友人留在原地，警方立刻將2人帶回釐清案情。

經調查，發現莊男與蘇男係因爭搶女友而發生爭執，雙方遂相約在該處停車場談判，孰料蘇男暗中撂來另外6人助陣，眾人一下車後不由分說，手持棍棒朝著莊就是一陣痛毆，直到見警力到場才急忙逃離。

事後警方調閱周遭監視器，發現涉案車輛2部自小客，隨即以車追人，已循線查緝蘇嫌等5名涉嫌人到案說明，其餘人員已掌握身份，目前全案仍積極偵辦中。林園分局呼籲，絕不容許以私刑鬥毆處理個人糾紛，對任何以暴力挑戰公權力行為，均會依法嚴辦，依新修訂刑法第150條，在公共場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，首謀及下手實施者，最重處五年以下有期徒刑，勿以身試法。

▼蘇男等7人見警到場分乘2車逃離。（圖／記者吳奕靖翻攝）