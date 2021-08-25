　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／全國+0！高雄再開放戶外溫泉大眾池　最新防疫規定出爐

▲高雄寶來一日遊,泡湯,溫泉。（圖／記者于佳云攝）

▲高雄寶來溫泉泡湯。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

國內目前仍維持二級警戒，不過，相關防疫措施將隨疫情及中央政策滾動式修正。高雄市經市府防疫專家會議決議，自今（5）日起開放里活動中心及戶外溫泉大眾池，但醫院陪探病維持現有原則。

高市府今宣布，里活動中心9月1日起開放使用，開放靜態課程，如：語文、書法、盆栽，運動項目限桌球、羽球、太極拳，不開放空手道、跆拳道、舞蹈等具肢體接觸性質運動。喜宴宴會、共餐、共飲（泡茶）、卡拉OK歌唱則不開放。使用里活動中心除遵守防疫措施及設備、用具清消，並以室內面積每人2.25平方公尺計算最大容留人數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，也開放戶外溫泉大眾池，並請業者及顧客配合以下防疫措施：入池實聯制登記，量測體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩，各出入口及櫃台等地點，須配置75%酒精方便進行手部消毒。

▲▼高雄再開放溫泉大眾池、里活動中心，最新防疫管制規定出爐。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄再開放溫泉大眾池、里活動中心，最新防疫管制規定出爐。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄再開放溫泉大眾池、里活動中心，最新防疫管制規定出爐。（圖／高雄市政府提供）

高市府表示，營業場所及公共區域採人流總量管控，室外空間及泡湯應維持1.5公尺社交距離，休息區座位採梅花座，營業場所及公共區域定時環境消毒，員工上班量體溫並記錄、全程戴口罩、防疫教育訓練。開放戶外淋浴但不開放蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施、吧檯不提供飲品服務。

至於醫院陪探病規定，維持下列原則：陪病者1人，不開放探病，鼓勵視訊關心。除符合下列情形者，得經醫院同意後調整陪探病時段及人數：住院病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形。

▲▼高雄再開放溫泉大眾池、里活動中心，最新防疫管制規定出爐。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄醫院陪探病維持現有原則。（圖／高雄市政府提供）

高市府特別提醒，國內疫情穩定控制中，但目前仍維持二級警戒，市府防疫管制措施將依疫情持續進行滾動式修正。面對病毒變異株的威脅，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及外出全程佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，並主動積極配合各項防疫措施，才能避免病毒傳播。
 

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
LIVE／「台北台中米其林」將揭曉！　8餐廳被看好新摘星
女遭主持人拖房性侵！身分起底　節目同框畫面曝
與郭雪芙傳戀情　蔡凡熙親曝兩人關係
小禎遭閨蜜接連爆料　胡瓜曝「女兒真實心聲」
「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝
快訊／東京帕運「台灣第一勝」！　桌球程銘志分組第1
最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！　爆收入卡關
快訊／製香廠前槍擊案！　1人腹部中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫總統打疫苗被虧抽海陸！美女護理長自己也笑了：KUSO圖我都有存

作家陸之駿打高端猝死！友人淚揭「上月93歲老父才離世」

BNT獲美藥證「藥商可申請進口」　但審查最快時間恐等4個月

老師有疫苗打了！教育部宣布配發4.2萬劑AZ供中小學教職員施打

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　四叉貓看一眼就起底

「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

避免拖延症有妙方　首先克服凡事要求「完美主義」是關鍵

快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後驚爆確診足跡曝光

謝志偉反串「高端再打下去恐出人命」1人亡　羅友志：噁心又瘋狂

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

幫總統打疫苗被虧抽海陸！美女護理長自己也笑了：KUSO圖我都有存

作家陸之駿打高端猝死！友人淚揭「上月93歲老父才離世」

BNT獲美藥證「藥商可申請進口」　但審查最快時間恐等4個月

老師有疫苗打了！教育部宣布配發4.2萬劑AZ供中小學教職員施打

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　四叉貓看一眼就起底

「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

避免拖延症有妙方　首先克服凡事要求「完美主義」是關鍵

快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後驚爆確診足跡曝光

謝志偉反串「高端再打下去恐出人命」1人亡　羅友志：噁心又瘋狂

王齊麟被爆熱戀21歲排球甜心　盼外界「給他們空間」

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

LIVE／睽違近4個月「今天本土+0」　陳時中最新說明

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

這！就是美女／隱藏不住F級好身材　童顏「晴兒」充滿女友氣息

打疫苗後再傳1死！高端盤中急殺4％　一度跌破300元

毛茸茸灰熊髮束當手環好Q　香奈兒羊毛髮帶迎秋冬

南鐵居民北上赴黨中央陳抗　民進黨：會轉達意見給有關部會

下河抓魚「內褲被沖走」　他被鄉民圍觀「狂游2小時」不敢上岸！

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

愛上拳擊！正妹老師「17秒跳躍擊拳」畫面曝光

第七輪AZ「本週公布規劃」！45萬長者還在等第二劑

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

高舉疫苗被虧像抽海陸　美女護理長笑談當時現場

郭董BNT疫苗8月底進150萬劑！　750萬劑到貨時間曝

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

他鬼月一舉動慘丟工作！崩潰下跪道歉

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

更多熱門

相關新聞

高雄人崩潰！專家點名2區房價　將接棒站上4字頭

高雄人崩潰！專家點名2區房價　將接棒站上4字頭

今年來高雄房價漲幅明顯，有不少區段都已跨入4字頭房價區，不過依照目前的漲勢，近幾年可能會有更多區段新案也站上4字頭，其中機會最大的就是後驛以及左營高鐵地區，這2個區域目前新案開價已「坐3望4」，預估3年內就會進入4字頭房價區。

還原事發經過！19歲男狂丟洗衣球…爸逼睡覺卻失手

還原事發經過！19歲男狂丟洗衣球…爸逼睡覺卻失手

高雄回收車燒起來！起火原因找到了

高雄回收車燒起來！起火原因找到了

85大樓5男女開毒趴被抓　熱褲妹嬌喊好衰

85大樓5男女開毒趴被抓　熱褲妹嬌喊好衰

高雄19歲男遭父「充電線勒頸」窒息！鄰居曝平時相處

高雄19歲男遭父「充電線勒頸」窒息！鄰居曝平時相處

關鍵字：

高雄溫泉大眾池里活動中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面