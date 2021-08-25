快訊／全國+0！高雄再開放戶外溫泉大眾池　最新防疫規定出爐

▲高雄寶來溫泉泡湯。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

國內目前仍維持二級警戒，不過，相關防疫措施將隨疫情及中央政策滾動式修正。高雄市經市府防疫專家會議決議，自今（5）日起開放里活動中心及戶外溫泉大眾池，但醫院陪探病維持現有原則。

高市府今宣布，里活動中心9月1日起開放使用，開放靜態課程，如：語文、書法、盆栽，運動項目限桌球、羽球、太極拳，不開放空手道、跆拳道、舞蹈等具肢體接觸性質運動。喜宴宴會、共餐、共飲（泡茶）、卡拉OK歌唱則不開放。使用里活動中心除遵守防疫措施及設備、用具清消，並以室內面積每人2.25平方公尺計算最大容留人數。

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另外，也開放戶外溫泉大眾池，並請業者及顧客配合以下防疫措施：入池實聯制登記，量測體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩，各出入口及櫃台等地點，須配置75%酒精方便進行手部消毒。

▲▼高雄再開放溫泉大眾池、里活動中心，最新防疫管制規定出爐。（圖／高雄市政府提供）

高市府表示，營業場所及公共區域採人流總量管控，室外空間及泡湯應維持1.5公尺社交距離，休息區座位採梅花座，營業場所及公共區域定時環境消毒，員工上班量體溫並記錄、全程戴口罩、防疫教育訓練。開放戶外淋浴但不開放蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施、吧檯不提供飲品服務。

至於醫院陪探病規定，維持下列原則：陪病者1人，不開放探病，鼓勵視訊關心。除符合下列情形者，得經醫院同意後調整陪探病時段及人數：住院病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形。

▲高雄醫院陪探病維持現有原則。（圖／高雄市政府提供）

高市府特別提醒，國內疫情穩定控制中，但目前仍維持二級警戒，市府防疫管制措施將依疫情持續進行滾動式修正。面對病毒變異株的威脅，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及外出全程佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，並主動積極配合各項防疫措施，才能避免病毒傳播。

