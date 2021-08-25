台中高職女失聯2天「離家畫面多1人」　表姊求協尋：很怕被軟禁

記者黃翊婷／綜合報導

台中市后里區就讀高職一年級的劉姓少女23日離家後，便與家人失去聯繫。表姊上網PO文求助，表明調閱鄰居家的監視器畫面，發現有一名女生前來接應，加上表妹有在玩手遊傳說對決，試圖透過遊戲聯繫卻被刪除好友，「很怕她被拐騙」、「我們很怕表妹被軟禁」，目前已經報警，也希望網友們能幫忙留意尋找。

▲劉姓少女已與家人失聯2天。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

劉姓少女的表姊在臉書《爆料公社》PO文表示，表妹目前就讀台中某高職一年級，23日趁著家人外出工作時離家，之後手機一直處於關機狀態，訊息也都沒有回覆，完全失去聯繫，「後來我們調鄰居的監視器來看，發現有一個女生來接應表妹，且離開前對方把自己原本的白色外套給表妹穿，不清楚這位接應的女生是誰，希望大家可以幫忙尋找。」

「阿姨哭得傷心欲絕。」表姊提到，之前和表妹一起玩過手遊傳說對決，事發之後發現表妹還有在玩遊戲，於是試圖留言聯繫，沒想到卻被刪除好友，就連其他朋友也都被刪除，「我們很怕表妹被軟禁」、「阿姨已經去警局報案，但還是很希望各位網友幫忙分享，小女生心智不成熟，很怕她被拐騙」。

▼鄰居家監視器拍到劉姓少女與另一名女生一同離去的身影。

▼表姊臉書全文。