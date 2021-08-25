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高雄回收車突然燒起來！車斗垃圾噴一地臭爆　深夜抓到「兇手」了

▲▼高雄垃圾車突然燒起來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄垃圾車突然燒起來，緊急將車斗垃圾倒出灑水降溫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛垃圾車24日21時15分在鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，不明原因突然起火燃燒，消防隊緊急出動6車13人前往搶救。高雄市政府環保局深夜表示，主要是因為民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，才起火燃燒，呼籲民眾回收高壓瓶罐務必將殘氣完全排出。

高市消防局24日晚間出動6車13人搶救在路上燃燒的垃圾車，第一時間現場回報後車斗冒煙，並緊急將車斗垃圾倒出灑水降溫，所幸21時45分火勢順利撲滅，現場無人員受傷。

▲▼高雄垃圾車突然燒起來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一輛垃圾車開在路上，突然冒煙燃燒。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局深夜追查原因，發現是民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。當時清潔隊員先將車斗內資收物先行排出，並緊急通知消防隊，後續也緊急請調其他車輛支援，資源回收物收運不受影響。

▲▼高雄垃圾車突然燒起來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲環保局深夜抓到「兇手」。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局強調，未用完瓦斯罐常因運輸過程中碰撞、摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，造成資收車或是資收場進行燜燒，除造成機具損害，亦有可能危及基層工作人員安全。

環保局呼籲，民眾回收高壓瓶罐時，如：瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出，再丟到資收物中，並於回收時提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。

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