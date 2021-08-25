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4歲女童大賣場走失！保全問「爸名字」　她淚喊「死懶鬼」全場笑噴

▲▼ 假日擠美式賣場！還得防「推車車禍」 。（圖／東森新聞）

▲女童意外和爸爸走散。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

孩子一旦到了會跑會、跳的年紀，出門在外父母都必須緊盯他們的動向，避免孩子走失。日前大陸就發生一起4歲女童和爸爸在逛大賣場走失事件，賣場工作人員發現後將女童帶回服務中心，並詢問她爸爸叫什麼名字，沒想到女童的回應讓在場所有人笑噴。

綜合陸媒報導，女童日前與家人一起到大賣場逛街購物，但因為當時人多擁擠，女童不小心與家人走散了，焦急的她走到一間玩具店前，一看到店員便蹲在地上哭了起來，店員見狀嚇了一跳，趕緊聯絡賣場保全，並將女童送至服務中心。

保全在得知女童走失了之後，決定透過廣播系統尋找女童的家人，便詢問女童「妳爸爸叫什麼名字？」，豈料女童睜著大眼睛回答「我爸爸叫死懶鬼」，保全一開始以為自己聽錯了，又重複問了女童一遍，結果女童給出的答案還是一樣。她非常認真地回答，「我爸爸真的叫死懶鬼，我媽媽平時都是這樣叫爸爸的！」

▲▼小女孩哭泣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女童一看到店員便開始嚎啕大哭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

聽到女童委屈又認真地說出這番話，保全沒忍住笑出了聲，隨後先安撫了女童情緒，並反覆用廣播系統循環播放「死懶鬼，死懶鬼，有沒有叫做死懶鬼的爸爸，趕緊到服務中心來，孩子在這裡等你們！」

也許是意識到廣播所說的人就是自己，女童的父母在第一時間趕到服務中心，成功與女兒團聚。保全把女童交給家長後還不忘提醒，「下次你們在家還是不要這樣叫對方了，問你家孩子他爸叫啥名字，他居然只知道叫死懶鬼，不知道真實的名字，這可是失責啊！」

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