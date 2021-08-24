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王毅祝賀中韓建交29周年　「中韓關係未來發展委員會」正式啟動

▲▼南韓外長鄭義溶前往中國廈門，與中國外長王毅進行午餐會談。（圖／達志影像）

▲南韓外長鄭義溶前往廈門與大陸外長王毅進行會談。（圖／達志影像）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸與南韓今（24）日建交29周年，「中韓關係未來發展委員會」也正式啓動。大陸國務委員兼外長王毅在啟動儀式暨首次全體會上的視訊致辭表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，國際地區形勢複雜深刻變化，「進一步加強中韓友好合作順應時勢、合乎民心，符合雙方根本利益。」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

王毅指出，今明兩年是「中韓文化交流年」，明年是中韓建交30週年。在這一重要時間節點，在兩國元首的關心重視和各界人士的大力支持下，「中韓關係未來發展委員會」應運而生。

王毅強調，委員會匯聚兩國權威專家、知名學者、前大使等各界精英，陣容強大，「希望各位委員在兩位委員長的帶領下，交流思想、貢獻智慧、凝聚共識，圍繞中韓關係如何固根基、揚優勢、強弱項、補短板進行深入研究，提出具有戰略性、前瞻性、高水平、可操作、出實效的政策建議，助力兩國關係在下一個30年乘風破浪、行穩致遠。」

據了解，中韓兩國外長於2020年11月26日在南韓首爾舉行會談，會談除達成十項共識外，雙方還達成要成立「中韓關係未來發展委員會」，以2022年中韓建交30週年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。

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