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快訊／大雷雨轟雙北1小時！17縣市「豪大雨特報」

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到午後熱對流發展影響，今日午後各地出現雷陣雨，尤其山區、大台北地區、近山區平地等處會有較大雨勢。中央氣象局發布豪雨特報，並針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。

▲▼ 。（圖／氣象局）

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▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(24)日南投縣地區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大臺北、中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，今日午後熱對流發展，各地都會出現午後雷陣雨，尤其山區、大台北地區、近山區平地等處會有較大雨勢，傍晚後降雨趨緩，沿海降雨機率則仍稍高。

未來一周天氣類似，明後天受到太平洋高壓影響，上半天天氣炎熱，午後西半部平地降雨機率提高，各地山區、西半部都可能出現大雨。周五到下周一太平洋高壓北抬，天氣仍是晴朗炎熱、有午後雷雨，中南部平地降雨機率則會提高。氣溫方面均是西半部高溫33到35度，其他地區30到32度。

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