颱風奧麥斯明天最近！2降雨熱區曝　這1側「環流更猛」還可能增強

記者李宜秦／台北報導

今日各地上午晴朗炎熱，下午仍要留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，輕度颱風奧麥斯明日一整天是最接近台灣的時間，東半部、基隆北海岸將有短暫陣雨與長浪等，西半部則不受影響。臉書粉專天氣風險指出，奧麥斯結構西弱東強，環流也比較小，移動速度較快，仍有小幅增強空間。

氣象局技正王君賢表示，今日受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗無雲，須注意高溫及午後雷雨，西半部今日高溫約33到34度，東半部約31度，各地可能有午後雷雨，且大台北、各地山區有局部大雨。

而在台灣東方海面的颱風奧麥斯持續朝向琉球群島方向行進，直接影響台灣機率低，不過明日是最接近台灣的時間，外圍雲系將為東半部帶來雨勢，但降雨量值不大，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼將有長浪，西半部則維持多雲到晴、有午後雷雨的天氣型態。颱風下周一遠離，周一至周五天氣再度恢復穩定。

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▲▼颱風明天最近，東半部受環流影響有雨。（圖／氣象局）

臉書專頁天氣風險指出，目前奧麥斯颱風結構仍然是西弱東強，環流也比較小，將沿著太平洋高壓邊緣氣流往西北方向移動，移動速度較快，今晚將接近琉球群島，強度仍有小幅增強空間，於明天通過宮古島附近海域，後續將北轉減弱。

由於奧麥斯距離台灣還有一段距離，加上本身環流小，對台灣天氣影響有限，北部、東半部有短暫陣雨的機會，台灣整體的天氣仍然是晴時多雲午後山區雷雨的型態，不過颱風西側外圍有些輕微的沉降作用，感受上會比較悶熱。

▲今日各地嚴防午後雷陣雨。（圖／氣象局）

▲台灣東方海面有一颱風，明日將為東半部帶來雨勢。（圖／氣象局）

